ФОТО. Как на самом деле познакомились Роналду и Джорджина. Вскрылась правда

В сети появились неизвестные фото Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, которые раскрывают новые подробности их знакомства.

Оказалось, что пара встретилась не в магазине Gucci, как считалось ранее, а в ночном клубе «Габана».

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Джорджина работала там директором бара два года, где и встретила Роналду.

Владелец клуба Тито Пахарес в интервью журналу «¡HOLA!» подтвердил, что именно в клубе состоялась их первая встреча.

Несмотря на разные версии, эта кажется достаточно правдоподобной.