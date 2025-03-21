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21 марта 2025, 00:39 |
623
0

ФОТО. Как на самом деле познакомились Роналду и Джорджина. Вскрылась правда

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес познакомились в ночном клубе

21 марта 2025, 00:39 |
623
0
ФОТО. Как на самом деле познакомились Роналду и Джорджина. Вскрылась правда
MSN. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

В сети появились неизвестные фото Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, которые раскрывают новые подробности их знакомства.

Оказалось, что пара встретилась не в магазине Gucci, как считалось ранее, а в ночном клубе «Габана».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Джорджина работала там директором бара два года, где и встретила Роналду.

Владелец клуба Тито Пахарес в интервью журналу «¡HOLA!» подтвердил, что именно в клубе состоялась их первая встреча.

Несмотря на разные версии, эта кажется достаточно правдоподобной.

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фото lifestyle Криштиану Роналду Джорджина Родригес
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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