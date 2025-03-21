ФОТО. Как на самом деле познакомились Роналду и Джорджина. Вскрылась правда
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес познакомились в ночном клубе
В сети появились неизвестные фото Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, которые раскрывают новые подробности их знакомства.
Оказалось, что пара встретилась не в магазине Gucci, как считалось ранее, а в ночном клубе «Габана».
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Джорджина работала там директором бара два года, где и встретила Роналду.
Владелец клуба Тито Пахарес в интервью журналу «¡HOLA!» подтвердил, что именно в клубе состоялась их первая встреча.
Несмотря на разные версии, эта кажется достаточно правдоподобной.
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