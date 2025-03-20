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  4. ФОТО. Огорчил Куртуа. Эмоции Гуцуляка после дебютного гола за сборную
Лига наций
20 марта 2025, 23:46 | Обновлено 20 марта 2025, 23:51
1383
0

ФОТО. Огорчил Куртуа. Эмоции Гуцуляка после дебютного гола за сборную

Алексей Гуцуляк приложил усилия к фантастическому камбеку нашей сборной

20 марта 2025, 23:46 | Обновлено 20 марта 2025, 23:51
1383
0
ФОТО. Огорчил Куртуа. Эмоции Гуцуляка после дебютного гола за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

Вингер национальной сборной Украины Алексей Гуцуляк сравнял счет в первом матче против национальной сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций, забив за дебютный гол в составе «сине-желтых».

Алексей вышел на футбольное поле на 62 минуте игры, заменив Романа Яремчука, а уже через 4 минуты игрового времени (на 66) ​​поразил ворота Тибо Куртуа, воспользовавшись ошибкой защитника.

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Национальная сборная Украины выиграла первый матч у сборной Бельгии (3:1) в плей-офф Лиги наций, а ответная игра запланирована на 23 марта в бельгийском Генке.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Алексей Гуцуляк Тибо Куртуа сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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