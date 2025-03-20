ФОТО. Огорчил Куртуа. Эмоции Гуцуляка после дебютного гола за сборную

Вингер национальной сборной Украины Алексей Гуцуляк сравнял счет в первом матче против национальной сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций, забив за дебютный гол в составе «сине-желтых».

Алексей вышел на футбольное поле на 62 минуте игры, заменив Романа Яремчука, а уже через 4 минуты игрового времени (на 66) ​​поразил ворота Тибо Куртуа, воспользовавшись ошибкой защитника.

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Национальная сборная Украины выиграла первый матч у сборной Бельгии (3:1) в плей-офф Лиги наций, а ответная игра запланирована на 23 марта в бельгийском Генке.

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