Лига наций20 марта 2025, 23:28 | Обновлено 20 марта 2025, 23:40
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ВИДЕО. Немцы впереди. Горецка забил Италии на Сан-Сиро
Леон забил на 77-й минуте
20 марта 2025, 23:28 | Обновлено 20 марта 2025, 23:40
97
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В четверг, 20 марта, проходит первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором играют сборные Италии и Германии.
Игра проходит на поле стадиона «Сан Сиро», что находится в Милане.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ответный матч между командами состоится 23 марта.
На 77-й минуте гости вышли вперед. Вывел вперед Бундестим Леон Горецка на 77-й минуте.
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