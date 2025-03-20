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Лига наций
20 марта 2025, 23:28 | Обновлено 20 марта 2025, 23:40
97
0

ВИДЕО. Немцы впереди. Горецка забил Италии на Сан-Сиро

Леон забил на 77-й минуте

20 марта 2025, 23:28 | Обновлено 20 марта 2025, 23:40
97
0
ВИДЕО. Немцы впереди. Горецка забил Италии на Сан-Сиро
Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Горецка

В четверг, 20 марта, проходит первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором играют сборные Италии и Германии.

Игра проходит на поле стадиона «Сан Сиро», что находится в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный матч между командами состоится 23 марта.

На 77-й минуте гости вышли вперед. Вывел вперед Бундестим Леон Горецка на 77-й минуте.

ВИДЕО. Немцы впереди. Горецка забил Италии на Сан-Сиро

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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