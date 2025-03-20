ВИДЕО. Роналду в шоке. Хойлунд забил Португалии и вывел Данию вперед

20 марта в матче 1/4 финала Лиги наций встречаются сборные Дании и Португалии.

Игроки сборной Дании могли открыть счет еще в первом тайме, но Кристиан Эриксен не реализовал пенальти.

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На 79-й минуте матча Андреас Ольсен отдал «кожаного» под удар партнеру. Им оказался Расмус Хойлунд, который попал в нижний правый угол.

Голкипер Диогу Кошта был бессилен.

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