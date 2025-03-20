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Лига наций
20 марта 2025, 23:37 | Обновлено 20 марта 2025, 23:38
600
1

ВИДЕО. Роналду в шоке. Хойлунд забил Португалии и вывел Данию вперед

Хозяева поля своего все же добились

20 марта 2025, 23:37 | Обновлено 20 марта 2025, 23:38
600
1
ВИДЕО. Роналду в шоке. Хойлунд забил Португалии и вывел Данию вперед
UEFA.com

20 марта в матче 1/4 финала Лиги наций встречаются сборные Дании и Португалии.

Игроки сборной Дании могли открыть счет еще в первом тайме, но Кристиан Эриксен не реализовал пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 79-й минуте матча Андреас Ольсен отдал «кожаного» под удар партнеру. Им оказался Расмус Хойлунд, который попал в нижний правый угол.

Голкипер Диогу Кошта был бессилен.

ВИДЕО. Роналду в шоке. Хойлунд забил Португалии и вывел Данию вперед

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Александр Бондарь
А португальский моисеев до конца всем мешал.Пенальти выискивал?
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