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Лига наций
20 марта 2025, 23:23 | Обновлено 20 марта 2025, 23:29
1075
0

ВИДЕО. Ванат вывел вперед Украину в матче против Бельгии

На 73-й минуте украинцы забили второй гол

20 марта 2025, 23:23 | Обновлено 20 марта 2025, 23:29
1075
0
ВИДЕО. Ванат вывел вперед Украину в матче против Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

20 марта, в 21:45 сборная Украины играет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Соперником за право повыситься в классе является команда Бельгии.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первая встреча проходит в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока, а ответная игра запланирована на 23 марта в бельгийском Генке.

На 73-й минуте Владислав Ванат вывел сборную Украину вперед (2:2).

ГОЛ! 2:1. Владислав Ванат, 73 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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