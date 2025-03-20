ВИДЕО. Ванат вывел вперед Украину в матче против Бельгии

20 марта, в 21:45 сборная Украины играет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Соперником за право повыситься в классе является команда Бельгии.

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Первая встреча проходит в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока, а ответная игра запланирована на 23 марта в бельгийском Генке.

На 73-й минуте Владислав Ванат вывел сборную Украину вперед (2:2).

ГОЛ! 2:1. Владислав Ванат, 73 мин