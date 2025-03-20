Лига наций20 марта 2025, 23:23 | Обновлено 20 марта 2025, 23:29
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ВИДЕО. Ванат вывел вперед Украину в матче против Бельгии
На 73-й минуте украинцы забили второй гол
20 марта 2025, 23:23 | Обновлено 20 марта 2025, 23:29
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20 марта, в 21:45 сборная Украины играет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Соперником за право повыситься в классе является команда Бельгии.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Первая встреча проходит в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока, а ответная игра запланирована на 23 марта в бельгийском Генке.
На 73-й минуте Владислав Ванат вывел сборную Украину вперед (2:2).
ГОЛ! 2:1. Владислав Ванат, 73 мин
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