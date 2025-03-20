Все серьезно? Известны подробности травмы Сыча в матче против Бельгии

Защитник национальной сборной Украины Алексей Сыч травмировался во втором тайме первого матча плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отреагировал на травму украинского защитника, озвучив приблизительные сроки восстановления футболиста.

«Довольно неочевидный механизм, но очень похож на медиальную связку колена, ведь колено завалилось внутрь. Достаточно опасный механизм, ведь во время него в зоне риска кресты и медиальный мениск.

Очень похоже на внутреннюю боковую связку колена. Если эта травма подтвердится, то Сыч может пропустить около месяца.

Угол изгиба колена не был слишком большим, поэтому, надеюсь, речь не пойдет о крестах или меинске, но во время такого механизма эти травмы также нельзя исключать.Очень удивлюсь, если Сыч сыграет в следующем матче, поэтому на 99% это потеря еще одного правого защитника на ответный матч против Бельгии», – написал Дмитрий.

Первая встреча проходит в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока, а ответная игра запланирована на 23 марта в бельгийском Генке.