20 марта в 21:45 в Тиране сборная Украины провела матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.

Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

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Первая встреча состялась в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока. Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.

Украина – Бельгия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE