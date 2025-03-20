Лига наций20 марта 2025, 23:59 |
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Украина – Бельгия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 20 марта в испанской Мурсии состоялся матч плей-офф Лиги наций
20 марта 2025, 23:59 |
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20 марта в 21:45 в Тиране сборная Украины провела матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.
Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча состялась в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока. Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.
Украина – Бельгия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
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