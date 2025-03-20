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Лига наций
20 марта 2025, 23:59 |
1260
0

Украина – Бельгия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 20 марта в испанской Мурсии состоялся матч плей-офф Лиги наций

20 марта 2025, 23:59 |
1260
0
Украина – Бельгия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

20 марта в 21:45 в Тиране сборная Украины провела матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.

Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча состялась в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока. Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.

Украина – Бельгия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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