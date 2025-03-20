20 марта проходит первый матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между командами Хорватия и Франция.

Коллективы играют на стадионе Полюд в Сплите. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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На 26-й минуте счет стал 1:0 в пользу хозяев.

Гол забил Анте Будимир после передачи Ивана Перишича. Для форварда Осасуны это 4-й гол в футболке национальной команды.

❗️ ВИДЕО. Будимир и Перишич. Хорватия шокировала Францию, забив первый гол