Лига наций20 марта 2025, 22:17 | Обновлено 20 марта 2025, 22:19
238
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ВИДЕО. Будимир и Перишич. Хорватия шокировала Францию, забив первый гол
Анте открыл счет в первом матче 1/4 финала Лиги наций 2024/25
20 марта 2025, 22:17 | Обновлено 20 марта 2025, 22:19
238
0
20 марта проходит первый матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между командами Хорватия и Франция.
Коллективы играют на стадионе Полюд в Сплите. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 26-й минуте счет стал 1:0 в пользу хозяев.
Гол забил Анте Будимир после передачи Ивана Перишича. Для форварда Осасуны это 4-й гол в футболке национальной команды.
❗️ ВИДЕО. Будимир и Перишич. Хорватия шокировала Францию, забив первый гол
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