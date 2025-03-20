20 марта, состоится первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором встретятся сборные Дании и Португалии.

С первых минут игроки сборной Дании действовали очень агрессивно и первыми создали опасный момент.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

А на 23-й минуте Ренату Вейга сыграл рукой в собственной штрафной площадке. Арбитр без колебаний назначил пенальти. К отметке подошел Кристиан Эриксен, но переиграть Диогу Кошту ему не удалось.

ВИДЕО. Дания упустила возможность выйти вперед. Эриксен не забил пенальти