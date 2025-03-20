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Лига наций
20 марта 2025, 22:25 | Обновлено 20 марта 2025, 22:41
148
0

ВИДЕО. Дания упустила возможность выйти вперед. Эриксен не забил пенальти

Хозяева поля были близки к голу

20 марта 2025, 22:25 | Обновлено 20 марта 2025, 22:41
148
0
ВИДЕО. Дания упустила возможность выйти вперед. Эриксен не забил пенальти
uefa.com

20 марта, состоится первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором встретятся сборные Дании и Португалии.

С первых минут игроки сборной Дании действовали очень агрессивно и первыми создали опасный момент.

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А на 23-й минуте Ренату Вейга сыграл рукой в собственной штрафной площадке. Арбитр без колебаний назначил пенальти. К отметке подошел Кристиан Эриксен, но переиграть Диогу Кошту ему не удалось.

ВИДЕО. Дания упустила возможность выйти вперед. Эриксен не забил пенальти

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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