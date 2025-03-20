Потеря для Реброва. Футболист сборной Украины травмировался и покинул поле
Ефим Конопля не смог продолжить встречу
В четверг, 20 марта, в 21:45 сборная Украины играет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Соперником за право повыситься в классе является команда Бельгии.
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Первая встреча проходит в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока, а ответная игра запланирована на 23 марта в бельгийском Генке.
На 25-й минуте Сергей Ребров провел вынужденную замену. Фулбек «Шахтера» Ефим Конопля получил травму, его заменил игрок «Карпат» Алексей Сыч.
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