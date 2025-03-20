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  4. Потеря для Реброва. Футболист сборной Украины травмировался и покинул поле
Сборная УКРАИНЫ
20 марта 2025, 22:20 |
821
0

Потеря для Реброва. Футболист сборной Украины травмировался и покинул поле

Ефим Конопля не смог продолжить встречу

20 марта 2025, 22:20 |
821
0
Потеря для Реброва. Футболист сборной Украины травмировался и покинул поле
MEGOGO

В четверг, 20 марта, в 21:45 сборная Украины играет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Соперником за право повыситься в классе является команда Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча проходит в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока, а ответная игра запланирована на 23 марта в бельгийском Генке.

На 25-й минуте Сергей Ребров провел вынужденную замену. Фулбек «Шахтера» Ефим Конопля получил травму, его заменил игрок «Карпат» Алексей Сыч.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Ефим Конопля Алексей Сыч
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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