Лига наций20 марта 2025, 22:02 | Обновлено 20 марта 2025, 22:35
237
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ВИДЕО. Горячий старт на Сан Сиро. Италия забила Германии на 9-й минуте
Сандро Тонали забил в начале матча
20 марта 2025, 22:02 | Обновлено 20 марта 2025, 22:35
237
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В четверг, 20 марта, проходит первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором играют сборные Италии и Германии.
Игра проходит на поле стадиона «Сан Сиро», что находится в Милане.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ответный матч между командами состоится 23 марта.
Хозяева поля первыми открыли счет в матче. На 9-й минуте забил итальянский хавбек Сандро Тонали.
Горячий старт на Сан Сиро. Италия забила Германии на 9-й минуте
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