ВИДЕО. Горячий старт на Сан Сиро. Италия забила Германии на 9-й минуте

В четверг, 20 марта, проходит первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором играют сборные Италии и Германии.

Игра проходит на поле стадиона «Сан Сиро», что находится в Милане.

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Ответный матч между командами состоится 23 марта.

Хозяева поля первыми открыли счет в матче. На 9-й минуте забил итальянский хавбек Сандро Тонали.

Горячий старт на Сан Сиро. Италия забила Германии на 9-й минуте