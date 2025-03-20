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Лига наций
20 марта 2025, 22:05 | Обновлено 20 марта 2025, 22:44
747
0

ФОТО. Голкипер сборной Франции отбил пенальти ногами в матче с Хорватией

Майк Меньян спас команду на старте поединка Лиги наций после удара Андрея Крамарича

20 марта 2025, 22:05 | Обновлено 20 марта 2025, 22:44
747
0
ФОТО. Голкипер сборной Франции отбил пенальти ногами в матче с Хорватией
Getty Images/Global Images Ukraine

20 марта проходит первый матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между командами Хорватия и Франция.

Коллективы играют на стадионе Полюд в Сплите. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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На 5-й минуте игры Ибраима Конате сыграл рукой в своей штрафной площади, и рефери назначил пенальти после просмотра VAR.

К мячу подошел форвард Андрей Крамарич. Нападающий, который на клубном уровне защищает цвета немецкого Хоффенхайма, не сумел реализовать 11-метровый.

Удар хорвата отбил голкипер гостей Майк Меньян. Он оформил сейв ногами и спас свою команду.

ФОТО. Голкипер сборной Франции отбил пенальти ногами в матче с Хорватией

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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