20 марта проходит первый матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между командами Хорватия и Франция.

Коллективы играют на стадионе Полюд в Сплите. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 5-й минуте игры Ибраима Конате сыграл рукой в своей штрафной площади, и рефери назначил пенальти после просмотра VAR.

К мячу подошел форвард Андрей Крамарич. Нападающий, который на клубном уровне защищает цвета немецкого Хоффенхайма, не сумел реализовать 11-метровый.

Удар хорвата отбил голкипер гостей Майк Меньян. Он оформил сейв ногами и спас свою команду.

ФОТО. Голкипер сборной Франции отбил пенальти ногами в матче с Хорватией

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine