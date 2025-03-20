ФОТО. Голкипер сборной Франции отбил пенальти ногами в матче с Хорватией
Майк Меньян спас команду на старте поединка Лиги наций после удара Андрея Крамарича
20 марта проходит первый матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между командами Хорватия и Франция.
Коллективы играют на стадионе Полюд в Сплите. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
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На 5-й минуте игры Ибраима Конате сыграл рукой в своей штрафной площади, и рефери назначил пенальти после просмотра VAR.
К мячу подошел форвард Андрей Крамарич. Нападающий, который на клубном уровне защищает цвета немецкого Хоффенхайма, не сумел реализовать 11-метровый.
Удар хорвата отбил голкипер гостей Майк Меньян. Он оформил сейв ногами и спас свою команду.
ФОТО. Голкипер сборной Франции отбил пенальти ногами в матче с Хорватией
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