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Лига наций
20 марта 2025, 21:56 | Обновлено 20 марта 2025, 22:27
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0

ВИДЕО. Счет открыт. Уильямс забил в ворота Нидерландов

Испанский вингер забил быстрый гол

20 марта 2025, 21:56 | Обновлено 20 марта 2025, 22:27
120
0
ВИДЕО. Счет открыт. Уильямс забил в ворота Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

В четверг, 20 марта, проходит первый матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Нидерландов и Испании.

Встречу принимает де Кейп в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 9-й минуте матча счет открыл вингер гостей Нико Уильямс.

❗️ ВИДЕО. Счет открыт. Уильямс забил в ворота Нидерландов

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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