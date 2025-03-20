В четверг, 20 марта, проходит первый матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Нидерландов и Испании.

Встречу принимает де Кейп в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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На 9-й минуте матча счет открыл вингер гостей Нико Уильямс.

❗️ ВИДЕО. Счет открыт. Уильямс забил в ворота Нидерландов