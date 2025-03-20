Лига наций20 марта 2025, 21:56 | Обновлено 20 марта 2025, 22:27
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ВИДЕО. Счет открыт. Уильямс забил в ворота Нидерландов
Испанский вингер забил быстрый гол
20 марта 2025, 21:56 | Обновлено 20 марта 2025, 22:27
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В четверг, 20 марта, проходит первый матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Нидерландов и Испании.
Встречу принимает де Кейп в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 9-й минуте матча счет открыл вингер гостей Нико Уильямс.
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