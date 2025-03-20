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Лига наций
20 марта 2025, 20:53 |
190
0

Известны стартовые составы на матч Лиги наций Италия – Германия 

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени

20 марта 2025, 20:53 |
190
0
Известны стартовые составы на матч Лиги наций Италия – Германия 

В четверг, 20 марта, состоится первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором встретятся сборные Италии и Германии.

Игра пройдет на поле стадиона «Сан Сиро», который находится в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Ответный матч между командами состоится 23 марта.

Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот поединок.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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