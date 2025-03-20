Известны стартовые составы на матч Лиги наций Италия – Германия 

В четверг, 20 марта, состоится первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором встретятся сборные Италии и Германии.

Игра пройдет на поле стадиона «Сан Сиро», который находится в Милане.

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Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Ответный матч между командами состоится 23 марта.

Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот поединок.