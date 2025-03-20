Лига наций20 марта 2025, 20:53 |
190
0
Известны стартовые составы на матч Лиги наций Италия – Германия
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени
20 марта 2025, 20:53 |
190
0
В четверг, 20 марта, состоится первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором встретятся сборные Италии и Германии.
Игра пройдет на поле стадиона «Сан Сиро», который находится в Милане.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Ответный матч между командами состоится 23 марта.
Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот поединок.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 марта 2025, 03:50 0
Английский футболист настроен продолжить выступления за «Челси»
Футбол | 20 марта 2025, 20:45 0
Испанец празднует свой день рождения
Футбол | 20.03.2025, 17:46
Бокс | 20.03.2025, 09:38
Футбол | 20.03.2025, 07:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.03.2025, 08:03 5
18.03.2025, 16:23 27
18.03.2025, 22:28 3
19.03.2025, 12:46 2
18.03.2025, 18:48 3
19.03.2025, 09:34 2
18.03.2025, 23:19 4
19.03.2025, 12:29 3