Будет ли играть Роналду? Известны составы Дании и Португалии

20 марта, состоится первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором встретятся сборные Дании и Португалии.

Игра пройдет на поле стадиона «Паркен», что находится в Копенгагене.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Главные тренеры определились с основными составами команд.

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Вестергор, Андерсен, Исаксен, Юльманн, Эриксен, Нергор, Мегле, Бирет, Линдстрем

Португалия: Кошта, Далот, Вейга, Рубен Диаш, Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Нету, Леау, Роналду