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Лига наций
20 марта 2025, 20:55 | Обновлено 20 марта 2025, 21:11
405
0

Будет ли играть Роналду? Известны составы Дании и Португалии

Команды сыграют 20 марта в 21:45 по киевскому времени

20 марта 2025, 20:55 | Обновлено 20 марта 2025, 21:11
405
0
Будет ли играть Роналду? Известны составы Дании и Португалии

20 марта, состоится первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором встретятся сборные Дании и Португалии.

Игра пройдет на поле стадиона «Паркен», что находится в Копенгагене.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Главные тренеры определились с основными составами команд.

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Вестергор, Андерсен, Исаксен, Юльманн, Эриксен, Нергор, Мегле, Бирет, Линдстрем

Португалия: Кошта, Далот, Вейга, Рубен Диаш, Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Нету, Леау, Роналду

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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