Будет ли играть Роналду? Известны составы Дании и Португалии
Команды сыграют 20 марта в 21:45 по киевскому времени
20 марта, состоится первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором встретятся сборные Дании и Португалии.
Игра пройдет на поле стадиона «Паркен», что находится в Копенгагене.
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Главные тренеры определились с основными составами команд.
Дания: Шмейхель, Кристенсен, Вестергор, Андерсен, Исаксен, Юльманн, Эриксен, Нергор, Мегле, Бирет, Линдстрем
Португалия: Кошта, Далот, Вейга, Рубен Диаш, Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Нету, Леау, Роналду
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