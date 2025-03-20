Прав ли Ребров? Лунин сыграет за сборную впервые за 9 матчей

Наставник сборной Украины Сергей Ребров на первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии основным вратарем выбрал Андрея Лунина.

Кипер Реала возвращается в ворота национальной команды впервые с июня, когда игрок Реала допустил ряд ошибок в первом матче Евро-2024 против Румынии.

После этого в восьми подряд встречах Ребров доверял исключительно Анатолию Трубину.

Вероятно, на выбор тренера повлиял тот факт, что Трубин в последнее время допускал ошибки в матче Бенфики и даже получил отдых от тренера на две игры.

Третьим вратарем остается Дмитрий Ризнык.