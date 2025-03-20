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  4. Прав ли Ребров? Лунин сыграет за сборную впервые за 9 матчей
Лига наций
20 марта 2025, 20:43 | Обновлено 20 марта 2025, 20:47
874
7

Прав ли Ребров? Лунин сыграет за сборную впервые за 9 матчей

Трубин снова в запасе

20 марта 2025, 20:43 | Обновлено 20 марта 2025, 20:47
874
7
Прав ли Ребров? Лунин сыграет за сборную впервые за 9 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Наставник сборной Украины Сергей Ребров на первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии основным вратарем выбрал Андрея Лунина.

Кипер Реала возвращается в ворота национальной команды впервые с июня, когда игрок Реала допустил ряд ошибок в первом матче Евро-2024 против Румынии.

После этого в восьми подряд встречах Ребров доверял исключительно Анатолию Трубину.

Вероятно, на выбор тренера повлиял тот факт, что Трубин в последнее время допускал ошибки в матче Бенфики и даже получил отдых от тренера на две игры.

Третьим вратарем остается Дмитрий Ризнык.

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Андрей Лунин Анатолий Трубин Сергей Ребров сборная Украины по футболу Украина - Бельгия Лига наций
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Demid Romanchik
Ярмолюк должен быть в основе 
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+1
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Philip J. Fry
Коли є можливість вибирати між двома сильними воротарями це завжди приємний головний біль. Луніну удачі, думаю сьогодні в нього буде багато роботи
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0
Serhii P.
Трубін багато лажає в останніх іграх, а Лунін - без ігрової практики
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0
C.Пеклов
Так Лунін-Куртуа, цікаво.
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0
vruthiy-112
Супер,  Ребров знає що робить.!!! 3-1
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-1
MrStepanovM .
Різник - було б оптимально!
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-1
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