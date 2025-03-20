Артем МИЛЕВСКИЙ: «Чем я сейчас зарабатываю? Фамилией»

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал, чем зарабатывает на жизнь после завершения футбольной карьеры.

«Чем я сейчас зарабатываю? Но многим: фамилией зарабатываю, прибыль оттуда, из-под подушки тоже. Везде понемногу. Потому нормально. Моя карьера просто так зря не прошла», – поделился Милевский.

Украинский футболист завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В Украине играл за киевское «Динамо» и «Минай». Кроме того, есть опыт выступлений в чемпионатах Венгрии, Румынии, Хорватии, Турции.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова жены известного украинского боксера Александра Усика Екатерины.