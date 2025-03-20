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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Чем я сейчас зарабатываю? Фамилией»
Украина. Премьер лига
20 марта 2025, 18:58 |
687
4

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Чем я сейчас зарабатываю? Фамилией»

Бывший футболист рассказал об источниках прибыли

20 марта 2025, 18:58 |
687
4
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Чем я сейчас зарабатываю? Фамилией»
Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал, чем зарабатывает на жизнь после завершения футбольной карьеры.

«Чем я сейчас зарабатываю? Но многим: фамилией зарабатываю, прибыль оттуда, из-под подушки тоже. Везде понемногу. Потому нормально. Моя карьера просто так зря не прошла», – поделился Милевский.

Украинский футболист завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В Украине играл за киевское «Динамо» и «Минай». Кроме того, есть опыт выступлений в чемпионатах Венгрии, Румынии, Хорватии, Турции.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова жены известного украинского боксера Александра Усика Екатерины.

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Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 4
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Battersea
Это мелко, Хоботов.
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0
Lulinnha
Милевский: "Чем зарабатываю ? Дегустацией алкоголя." 
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0
Диванний Експерт
Бульботрон
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0
VovanSidorovi4
В мешки опять же отложил.
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0
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