Артем МИЛЕВСКИЙ: «Чем я сейчас зарабатываю? Фамилией»
Бывший футболист рассказал об источниках прибыли
Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал, чем зарабатывает на жизнь после завершения футбольной карьеры.
«Чем я сейчас зарабатываю? Но многим: фамилией зарабатываю, прибыль оттуда, из-под подушки тоже. Везде понемногу. Потому нормально. Моя карьера просто так зря не прошла», – поделился Милевский.
Украинский футболист завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В Украине играл за киевское «Динамо» и «Минай». Кроме того, есть опыт выступлений в чемпионатах Венгрии, Румынии, Хорватии, Турции.
Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова жены известного украинского боксера Александра Усика Екатерины.
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