Руководство Черноморца прокомментировало слухи о смене тренера

Генеральный директор Черноморца Анатолий Мисюра прокомментировал слухи в СМИ вокруг информации о возможном увольнении наставника Александра Бабича.

Функционер дал понять, что тренер продолжает работу.

«После нескольких дней отдыха футболисты и тренерский штаб собрались на базе в Совиньоне, где продолжили подготовку к следующим матчам Украинской Премьер-лиги. И наставники, и игроки – все профессионалы, не первый год в футболе, все понимают важность ближайшей игры во Львове. Всем досадно, что последние матчи не принесли желаемого результата, непосредственно исполнители знают, что надо улучшать и над чем работать. Поверьте, игроки и тренеры сегодня на 100 процентов настроены изменить ситуацию в турнирной таблице».

«Атмосфера в коллективе рабочая. Все поддерживают друг друга, никто не обращает внимания на новости откровенно манипулятивного характера в некоторых СМИ. На это нет ни времени, ни желания. Призываем болельщиков быть рядом с командой. Впереди самая ответственная часть сезона», – сказал Мисюра.

Черноморец с 15 очками находится в зоне прямого вылета в Первую лигу.