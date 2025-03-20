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Украина. Премьер лига
20 марта 2025, 19:12 |
406
0

Руководство Черноморца прокомментировало слухи о смене тренера

Мисюра дал понять, что Бабич остается

20 марта 2025, 19:12 |
406
0
Руководство Черноморца прокомментировало слухи о смене тренера
ФК Черноморец

Генеральный директор Черноморца Анатолий Мисюра прокомментировал слухи в СМИ вокруг информации о возможном увольнении наставника Александра Бабича.

Функционер дал понять, что тренер продолжает работу.

«После нескольких дней отдыха футболисты и тренерский штаб собрались на базе в Совиньоне, где продолжили подготовку к следующим матчам Украинской Премьер-лиги. И наставники, и игроки – все профессионалы, не первый год в футболе, все понимают важность ближайшей игры во Львове. Всем досадно, что последние матчи не принесли желаемого результата, непосредственно исполнители знают, что надо улучшать и над чем работать. Поверьте, игроки и тренеры сегодня на 100 процентов настроены изменить ситуацию в турнирной таблице».

«Атмосфера в коллективе рабочая. Все поддерживают друг друга, никто не обращает внимания на новости откровенно манипулятивного характера в некоторых СМИ. На это нет ни времени, ни желания. Призываем болельщиков быть рядом с командой. Впереди самая ответственная часть сезона», – сказал Мисюра.

Черноморец с 15 очками находится в зоне прямого вылета в Первую лигу.

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Черноморец Одесса Анатолий Мисюра Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Бабич
Иван Зинченко Источник: ФК Черноморец
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