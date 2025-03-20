Заполнили паузу. Динамо провело спарринг с ФК Лесное

В чемпионате УПЛ продолжается пауза, вызванная матчами сборных. Чтобы не терять игровой тонус киевское «Динамо» сыграло контрольный матч. Соперником стал аматорский клуб ФК «Лесное».

Соперник «Динамо» открыл счет уже на 3-й минуте. Нападающий ФК «Лесное» ударом с линии вратарской замкнул навес с левого фланга. Динамовцы имели территориальное и игровое преимущество, однако мяч не шел в ворота соперника. Либо подводила точность, либо надежно действовал голкипер.

В начале второй половины матча динамовцы наконец-то сравняли счет. На 47-й минуте Герреро был сбит соперником в штрафной, и Владислав Кабаев четким ударом с 11-метровой отметки реализовал пенальти. А на 59-й минуте «Динамо» уже было впереди. Многоходовую комбинацию мощным ударом с линии штрафной завершил Назар Волошин.

Контрольный матч. 20 марта

«Динамо» – «Лесное» – 2:1

Голы: Кабаев, 47 (с пенальти), Волошин, 59 – ? 3

Стартовый состав «Динамо»: Моргун, Караваев, Попов, Дячук, Биловар, Дубинчак, Озимай, Кабаев, Волошин, Редушко, Герреро.

На замену выходили: Суркис, Кремчанин, Герич, Лобко.