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Украина. Премьер лига
20 марта 2025, 17:27 | Обновлено 20 марта 2025, 17:28
357
0

Заполнили паузу. Динамо провело спарринг с ФК Лесное

Динамо провело контрольный матч с лидером чемпионата Киевской области

20 марта 2025, 17:27 | Обновлено 20 марта 2025, 17:28
357
0
Заполнили паузу. Динамо провело спарринг с ФК Лесное
ФК Динамо Киев

В чемпионате УПЛ продолжается пауза, вызванная матчами сборных. Чтобы не терять игровой тонус киевское «Динамо» сыграло контрольный матч. Соперником стал аматорский клуб ФК «Лесное».

Соперник «Динамо» открыл счет уже на 3-й минуте. Нападающий ФК «Лесное» ударом с линии вратарской замкнул навес с левого фланга. Динамовцы имели территориальное и игровое преимущество, однако мяч не шел в ворота соперника. Либо подводила точность, либо надежно действовал голкипер.

В начале второй половины матча динамовцы наконец-то сравняли счет. На 47-й минуте Герреро был сбит соперником в штрафной, и Владислав Кабаев четким ударом с 11-метровой отметки реализовал пенальти. А на 59-й минуте «Динамо» уже было впереди. Многоходовую комбинацию мощным ударом с линии штрафной завершил Назар Волошин.

Контрольный матч. 20 марта

«Динамо» – «Лесное» – 2:1

Голы: Кабаев, 47 (с пенальти), Волошин, 59 – ? 3

Стартовый состав «Динамо»: Моргун, Караваев, Попов, Дячук, Биловар, Дубинчак, Озимай, Кабаев, Волошин, Редушко, Герреро.

На замену выходили: Суркис, Кремчанин, Герич, Лобко.

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Лесное Динамо Киев контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Владислав Кабаев Назар Волошин
Сергей Турчак Источник: ФК Динамо Киев
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