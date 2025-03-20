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ЧМ. Квалификация. Азия
Япония
20.03.2025 12:35 – FT 2 : 0
Бахрейн
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Чемпионат мира
20 марта 2025, 15:40 | Обновлено 20 марта 2025, 15:52
186
0

Не считая хозяев. Япония первой квалифицировалась на ЧМ-2026

Команда уверенно выступает в отборе

20 марта 2025, 15:40 | Обновлено 20 марта 2025, 15:52
186
0
Не считая хозяев. Япония первой квалифицировалась на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

20 марта сборная Японии победила Бахрейн (2:0) в матче 7-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года.

Хозяева поля забили на 66-й и 87-й минутах. Сначала отличился полузащитник «Кристал Пэлас» Даити Камада, а удвоил преимущество форвард «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо.

Япония начала третий этап квалификации с разгромной победы над Китаем (7:0). Затем на выезде команда уверенно обыграла Бахрейн (5:0).

Саудовскую Аравию японцы победили 2:0. Затем была ничья с Австралией (1:1) и победы над Индонезией (4:0) и Китаем (3:1).

Япония имеет еще три матча впереди, которые позволяют команде играть без лишнего давления.

Сборная Японии возглавляет турнирную таблицу группы, имея 19 очков. На втором месте Австралия - 10 очков. Саудовская Аравия, Индонезия, Бахрейн и Китай набрали по 6 очков.

Азия. Квалификация к чемпионату мира. 7-й тур. 20 марта

Япония – Бахрейн – 2:0

Голы: Камада, 66, Кубо, 87

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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ЧМ-2026 по футболу сборная Японии по футболу сборная Бахрейна по футболу Такефуса Кубо Даити Камада
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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