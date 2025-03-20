Не считая хозяев. Япония первой квалифицировалась на ЧМ-2026
Команда уверенно выступает в отборе
20 марта сборная Японии победила Бахрейн (2:0) в матче 7-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года.
Хозяева поля забили на 66-й и 87-й минутах. Сначала отличился полузащитник «Кристал Пэлас» Даити Камада, а удвоил преимущество форвард «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо.
Япония начала третий этап квалификации с разгромной победы над Китаем (7:0). Затем на выезде команда уверенно обыграла Бахрейн (5:0).
Саудовскую Аравию японцы победили 2:0. Затем была ничья с Австралией (1:1) и победы над Индонезией (4:0) и Китаем (3:1).
Япония имеет еще три матча впереди, которые позволяют команде играть без лишнего давления.
Сборная Японии возглавляет турнирную таблицу группы, имея 19 очков. На втором месте Австралия - 10 очков. Саудовская Аравия, Индонезия, Бахрейн и Китай набрали по 6 очков.
Азия. Квалификация к чемпионату мира. 7-й тур. 20 марта
Япония – Бахрейн – 2:0
Голы: Камада, 66, Кубо, 87
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