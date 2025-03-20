Манчестер Юнайтед сообщил четырем игрокам, что они должны покинуть клуб

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» сообщило четырем футболистам, что они должны покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

Каземиро, Кристиан Эриксен, Виктор Линделеф и Джонни Эванс узнали, что тренерский штаб больше не заинтересован в их услугах. У троих футболистов заканчиваются контракты после сезона 2024/25, поэтому они уйдут свободными агентами.

Каземиро имеет соглашение до июня 2026 года и является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды – он получает 21 млн евро в год. Руководство «красных дьяволов» готово рассмотреть любые предложения, чтобы избавиться от полузащитника. Главным претендентом на бразильца считаются клубы из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» набрал 37 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Из-за непопадания в Лигу чемпионов, клуб понесет серьезные финансовые убытки и может рассмотреть продажу других футболистов, чтобы компенсировать огромные расходы.