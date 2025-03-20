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Англия
20 марта 2025, 13:53 |
819
0

Манчестер Юнайтед сообщил четырем игрокам, что они должны покинуть клуб

Каземиро может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии

20 марта 2025, 13:53 |
819
0
Манчестер Юнайтед сообщил четырем игрокам, что они должны покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» сообщило четырем футболистам, что они должны покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

Каземиро, Кристиан Эриксен, Виктор Линделеф и Джонни Эванс узнали, что тренерский штаб больше не заинтересован в их услугах. У троих футболистов заканчиваются контракты после сезона 2024/25, поэтому они уйдут свободными агентами.

Каземиро имеет соглашение до июня 2026 года и является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды – он получает 21 млн евро в год. Руководство «красных дьяволов» готово рассмотреть любые предложения, чтобы избавиться от полузащитника. Главным претендентом на бразильца считаются клубы из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» набрал 37 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Из-за непопадания в Лигу чемпионов, клуб понесет серьезные финансовые убытки и может рассмотреть продажу других футболистов, чтобы компенсировать огромные расходы.

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Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф Джонни Эванс Кристиан Эриксен Каземиро трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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