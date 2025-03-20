На фарт? Украина и Бельгия определились с цветом форм на матч Лиги наций

Уже в четверг, 20 марта, национальная сборная Украины проведет первый матч плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии.

Украина и Бельгия определились с цветами игровой формы, в которых выйдут на футбольное поле в предстоящем поединке.

Наша национальная команда сыграет в желтом комплекте формы, а голкипер – в зеленом. Бельгийцы выбрали голубые игровые футболки, а голкипер – выйдет на поле в сером.

20 марта сборная Украины сыграет первый матч плей-офф против Бельгии за право играть в Лиге А. Начало встречи – в 21:45 по Киеву. Второй поединок состоится 23 марта в городе Генк.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой на первый матч против национальной сборной Бельгии.