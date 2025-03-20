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Лига наций
20 марта 2025, 14:03 | Обновлено 20 марта 2025, 14:56
747
0

На фарт? Украина и Бельгия определились с цветом форм на матч Лиги наций

Наша национальная команда сыграет в желтом

20 марта 2025, 14:03 | Обновлено 20 марта 2025, 14:56
747
0
На фарт? Украина и Бельгия определились с цветом форм на матч Лиги наций
УАФ.

Уже в четверг, 20 марта, национальная сборная Украины проведет первый матч плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии.

Украина и Бельгия определились с цветами игровой формы, в которых выйдут на футбольное поле в предстоящем поединке.

Наша национальная команда сыграет в желтом комплекте формы, а голкипер – в зеленом. Бельгийцы выбрали голубые игровые футболки, а голкипер – выйдет на поле в сером.

20 марта сборная Украины сыграет первый матч плей-офф против Бельгии за право играть в Лиге А. Начало встречи – в 21:45 по Киеву. Второй поединок состоится 23 марта в городе Генк.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой на первый матч против национальной сборной Бельгии.

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Лига наций игровая форма сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия фото
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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