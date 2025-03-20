Чемпионат мира20 марта 2025, 13:26 | Обновлено 20 марта 2025, 13:33
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Украинская бригада арбитров назначена на матч квалификации ЧМ-2026
Николай Балакин станет главным судьей поединка
20 марта 2025, 13:26 | Обновлено 20 марта 2025, 13:33
62
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УЕФА назначила украинскую бригаду арбитров во главе с Николаем Балакиным на матч первого тура группы J квалификации к чемпионату мира-2026. Украинские судьи будут работать на поединке Лихтенштейн – Северная Македония.
Ассистентами Балакина станут Виктор Матяш и Александр Беркут. Четвертым арбитром назначен Денис Шурман.
На системе ВАР будет сидеть Виктор Копиевский, его помощником станет Алексей Деревинский.
Поединок пройдет 22 марта в 16.00 по киевскому времени.
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