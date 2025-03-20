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Чемпионат мира
20 марта 2025, 13:26 | Обновлено 20 марта 2025, 13:33
62
0

Украинская бригада арбитров назначена на матч квалификации ЧМ-2026

Николай Балакин станет главным судьей поединка

20 марта 2025, 13:26 | Обновлено 20 марта 2025, 13:33
62
0
Украинская бригада арбитров назначена на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Балакин

УЕФА назначила украинскую бригаду арбитров во главе с Николаем Балакиным на матч первого тура группы J квалификации к чемпионату мира-2026. Украинские судьи будут работать на поединке Лихтенштейн – Северная Македония.

Ассистентами Балакина станут Виктор Матяш и Александр Беркут. Четвертым арбитром назначен Денис Шурман.

На системе ВАР будет сидеть Виктор Копиевский, его помощником станет Алексей Деревинский.

Поединок пройдет 22 марта в 16.00 по киевскому времени.

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Николай Балакин УЕФА сборная Лихтенштейна по футболу сборная Северной Македонии по футболу чемпионат мира по футболу судьи (арбитры) Виктор Матяш Александр Беркут Денис Шурман Алексей Деревинский Виктор Копиевский
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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