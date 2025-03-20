Украинская бригада арбитров назначена на матч квалификации ЧМ-2026

УЕФА назначила украинскую бригаду арбитров во главе с Николаем Балакиным на матч первого тура группы J квалификации к чемпионату мира-2026. Украинские судьи будут работать на поединке Лихтенштейн – Северная Македония.

Ассистентами Балакина станут Виктор Матяш и Александр Беркут. Четвертым арбитром назначен Денис Шурман.

На системе ВАР будет сидеть Виктор Копиевский, его помощником станет Алексей Деревинский.

Поединок пройдет 22 марта в 16.00 по киевскому времени.