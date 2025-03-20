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  4. ФОТО. Футболисты сборной Украины прогулялись накануне матча Лиги наций
Лига наций
20 марта 2025, 12:55 |
503
0

ФОТО. Футболисты сборной Украины прогулялись накануне матча Лиги наций

Подопечные Сергея Реброва сыграют против Бельгии в плей-офф

20 марта 2025, 12:55 |
503
0
ФОТО. Футболисты сборной Украины прогулялись накануне матча Лиги наций
УАФ

20 марта на стадионе «Estadio Enrique Roca» в городе Мурсия (Испания) состоится первый матч плей-офф Лиги наций, в котором сыграют сборные Украины и Бельгии.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров определился с итоговой заявкой на предстоящий матч – в окончательный список не попали защитник «Шахтера» Валерий Бондар и форвард «Ромы» Артем Довбик.

Накануне этого противостояния футболисты сборной Украины прогулялись улицами Мурсии. Фото были опубликованы в социальных сетях Ассоциации футбола Украины.

Ответный поединок пройдет 23 марта в городе Генк (Бельгия). Победитель противостояния будет выступать в Лиге А. Начало первого матча Украина – Бельгия – в 21:45 по киевскому времени.

ФОТО. Прогулка сборной Украины накануне первого поединка Лиги наций с Бельгией

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Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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