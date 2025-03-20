ФОТО. Футболисты сборной Украины прогулялись накануне матча Лиги наций
Подопечные Сергея Реброва сыграют против Бельгии в плей-офф
20 марта на стадионе «Estadio Enrique Roca» в городе Мурсия (Испания) состоится первый матч плей-офф Лиги наций, в котором сыграют сборные Украины и Бельгии.
Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров определился с итоговой заявкой на предстоящий матч – в окончательный список не попали защитник «Шахтера» Валерий Бондар и форвард «Ромы» Артем Довбик.
Накануне этого противостояния футболисты сборной Украины прогулялись улицами Мурсии. Фото были опубликованы в социальных сетях Ассоциации футбола Украины.
Ответный поединок пройдет 23 марта в городе Генк (Бельгия). Победитель противостояния будет выступать в Лиге А. Начало первого матча Украина – Бельгия – в 21:45 по киевскому времени.
ФОТО. Прогулка сборной Украины накануне первого поединка Лиги наций с Бельгией
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент Всемирной боксерской организации сообщил о решении проблемы
Гарантированные ₴150 и шанс побороться за главный приз!