ФОТО. Футболисты сборной Украины прогулялись накануне матча Лиги наций

20 марта на стадионе «Estadio Enrique Roca» в городе Мурсия (Испания) состоится первый матч плей-офф Лиги наций, в котором сыграют сборные Украины и Бельгии.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров определился с итоговой заявкой на предстоящий матч – в окончательный список не попали защитник «Шахтера» Валерий Бондар и форвард «Ромы» Артем Довбик.

Накануне этого противостояния футболисты сборной Украины прогулялись улицами Мурсии. Фото были опубликованы в социальных сетях Ассоциации футбола Украины.

Ответный поединок пройдет 23 марта в городе Генк (Бельгия). Победитель противостояния будет выступать в Лиге А. Начало первого матча Украина – Бельгия – в 21:45 по киевскому времени.

ФОТО. Прогулка сборной Украины накануне первого поединка Лиги наций с Бельгией