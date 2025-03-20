Намерен уйти. Звездный футболист Реала недоволен методами Анчелоти

Вингер мадридского «Реала» Арда Гюлер недоволен методами работы главного тренера Карло Анчелотти и возмущен недостаточным количеством игрового времени.

Сообщается, что турецкий футболист не планирует мириться с ролью игрока резерва и может покинуть клуб во время следующего трансферного окна. Гюлеру не нравится, что Анчелотти мало коммуницирует с игроками и не объясняет свои решения при выборе состава.

В свою очередь тренерский штаб «Реала» считает, что Арда плохо играет в обороне, не возвращается в защиту во время атак соперника и плохо обращается с мячом. Анчелотти недоволен действиями вингера на как на поле, так и за его пределами – итальянскому специалисту не нравится постоянный отдых Гюлера в ночных клубах и его недисциплинированность.

В текущем сезоне 20-летний футболист провел 18 матчей в чемпионате, забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт вингера истекает в июне 2029 года. Ориентировочная стоимость Гюлера составляет 45 млн евро.