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Испания
20 марта 2025, 12:40 |
710
0

Намерен уйти. Звездный футболист Реала недоволен методами Анчелоти

Арда Гюлер разгневан из-за недостаточного количества игрового времени

20 марта 2025, 12:40 |
710
0
Намерен уйти. Звездный футболист Реала недоволен методами Анчелоти
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Вингер мадридского «Реала» Арда Гюлер недоволен методами работы главного тренера Карло Анчелотти и возмущен недостаточным количеством игрового времени.

Сообщается, что турецкий футболист не планирует мириться с ролью игрока резерва и может покинуть клуб во время следующего трансферного окна. Гюлеру не нравится, что Анчелотти мало коммуницирует с игроками и не объясняет свои решения при выборе состава.

В свою очередь тренерский штаб «Реала» считает, что Арда плохо играет в обороне, не возвращается в защиту во время атак соперника и плохо обращается с мячом. Анчелотти недоволен действиями вингера на как на поле, так и за его пределами – итальянскому специалисту не нравится постоянный отдых Гюлера в ночных клубах и его недисциплинированность.

В текущем сезоне 20-летний футболист провел 18 матчей в чемпионате, забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт вингера истекает в июне 2029 года. Ориентировочная стоимость Гюлера составляет 45 млн евро.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Арда Гюлер трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Footmercato
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