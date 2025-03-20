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Лига наций
20 марта 2025, 12:57 | Обновлено 20 марта 2025, 13:29
273
0

ВИДЕО. Президент на месте. Шевченко приехал поддержать сборную Украины

Глава УАФ готов быть рядом с командой

20 марта 2025, 12:57 | Обновлено 20 марта 2025, 13:29
273
0
ВИДЕО. Президент на месте. Шевченко приехал поддержать сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко приехал в испанскую Мурсию на первый поединок между сборными Украины и Бельгии в плей-офф Лиги наций.

Глава ассоциации прибыл в готель, в которой остановилась национальная команда, чтобы поддержать украинских футболистов.

Матч пройдет на стадионе «Нуэва-Кондомина». Стартовый свисток раздастся 20 марта в 21:45 по киевскому времени.

Победитель пары будет выступать в Дивизионе А в следующем розыгрыше Лиги наций.

ВИДЕО. Президент на месте. Шевченко приехал поддержать сборную Украины

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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