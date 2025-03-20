ВИДЕО. Президент на месте. Шевченко приехал поддержать сборную Украины
Глава УАФ готов быть рядом с командой
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко приехал в испанскую Мурсию на первый поединок между сборными Украины и Бельгии в плей-офф Лиги наций.
Глава ассоциации прибыл в готель, в которой остановилась национальная команда, чтобы поддержать украинских футболистов.
Матч пройдет на стадионе «Нуэва-Кондомина». Стартовый свисток раздастся 20 марта в 21:45 по киевскому времени.
Победитель пары будет выступать в Дивизионе А в следующем розыгрыше Лиги наций.
ВИДЕО. Президент на месте. Шевченко приехал поддержать сборную Украины
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