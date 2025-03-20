Будковский назвал футболистов Зари, которые заслуживают вызова в сборную
Капитан «Зари» считает, что игроки луганского клуба смогли бы себя проявить
Капитан луганской «Зари» Филипп Будковский назвал футболистов луганского клуба, которые могли бы помочь национальной сборной Украины.
– Кто из ваших одноклубников заслуживает приглашения в сборную Украины?
– Решать тренеру сборной. Я отправил бы всех из украинцев. За них точно не будет стыдно.
20 марта сборная Украины сыграет первый матч плей-офф против Бельгии за право играть в Лиге А. Начало встречи – в 21:45 по Киеву. Второй поединок состоится 23 марта в городе Генк.
Ранее сам Будковский заявил, что ждет вызова в национальную сборную Украины.
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