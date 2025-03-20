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  4. Будковский назвал футболистов Зари, которые заслуживают вызова в сборную
Лига наций
20 марта 2025, 11:58 |
542
0

Будковский назвал футболистов Зари, которые заслуживают вызова в сборную

Капитан «Зари» считает, что игроки луганского клуба смогли бы себя проявить

20 марта 2025, 11:58 |
542
0
Будковский назвал футболистов Зари, которые заслуживают вызова в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Будковский

Капитан луганской «Зари» Филипп Будковский назвал футболистов луганского клуба, которые могли бы помочь национальной сборной Украины.

– Кто из ваших одноклубников заслуживает приглашения в сборную Украины?

– Решать тренеру сборной. Я отправил бы всех из украинцев. За них точно не будет стыдно.

20 марта сборная Украины сыграет первый матч плей-офф против Бельгии за право играть в Лиге А. Начало встречи – в 21:45 по Киеву. Второй поединок состоится 23 марта в городе Генк.

Ранее сам Будковский заявил, что ждет вызова в национальную сборную Украины.

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Филипп Будковский Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Ребров женская сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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