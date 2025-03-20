ПСЖ намерен отомстить Реалу за Мбаппе. Хотят подписать их игрока

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется молодым испанским полузащитником мадридского «Реала» Брайаном Бугариным, сообщает издание Marca.

По информации источника, парижане хотят подписать 16-летнего футболиста, который считается одним из самых талантливых игроков академии «сливочных», чтобы отомстить королевскому клубу за переход Килиана Мбаппе на правах свободного агента летом 2024 года.

Интересно, что в свои 16 лет Брайан Бугарин уже имеет профессиональный контракт с мадридским «Реалом».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» ведет переговоры о подписании Вирджила ван Дейка.