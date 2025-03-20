ПСЖ намерен отомстить Реалу за Мбаппе. Хотят подписать их игрока
Парижане нацелились на юного Брайана Бугарина
Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется молодым испанским полузащитником мадридского «Реала» Брайаном Бугариным, сообщает издание Marca.
По информации источника, парижане хотят подписать 16-летнего футболиста, который считается одним из самых талантливых игроков академии «сливочных», чтобы отомстить королевскому клубу за переход Килиана Мбаппе на правах свободного агента летом 2024 года.
Интересно, что в свои 16 лет Брайан Бугарин уже имеет профессиональный контракт с мадридским «Реалом».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» ведет переговоры о подписании Вирджила ван Дейка.
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