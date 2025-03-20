Не Ризнык. Источник назвал основного кипера Украины на игру против Бельгии
По информации Игоря Бурбаса, место в воротах займет Андрей Лунин.
Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе национальной сборной Украины на первый матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
Кроме Андрея Лунина, в лагере «сине-желтых» находятся еще 2 вратаря: Анатолий Трубин из лиссабонской «Бенфики» и Дмитрий Ризнык из донецкого «Шахтера». Все 3 голкипера попали в заявку на игру с Бельгией.
Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гарантированные ₴150 и шанс побороться за главный приз!
Тренер ответил на вопросы журналистов