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  4. Не Ризнык. Источник назвал основного кипера Украины на игру против Бельгии
Лига наций
20 марта 2025, 11:17 |
1043
4

Не Ризнык. Источник назвал основного кипера Украины на игру против Бельгии

По информации Игоря Бурбаса, место в воротах займет Андрей Лунин.

20 марта 2025, 11:17 |
1043
4
Не Ризнык. Источник назвал основного кипера Украины на игру против Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе национальной сборной Украины на первый матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Кроме Андрея Лунина, в лагере «сине-желтых» находятся еще 2 вратаря: Анатолий Трубин из лиссабонской «Бенфики» и Дмитрий Ризнык из донецкого «Шахтера». Все 3 голкипера попали в заявку на игру с Бельгией.

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Дмитрий Ризнык Андрей Лунин Анатолий Трубин Игорь Бурбас
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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NoMad
Дивно було б, якби це був Різник
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+2
Перець
Да Трубін останнім часом  став не надійним, тож вибір на даний час правильний 
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+1
vitaha33
Логічно
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0
Дед Миха
Наче й вірно!? Гра покаже!
Ответить
0
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