Не Ризнык. Источник назвал основного кипера Украины на игру против Бельгии

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе национальной сборной Украины на первый матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Кроме Андрея Лунина, в лагере «сине-желтых» находятся еще 2 вратаря: Анатолий Трубин из лиссабонской «Бенфики» и Дмитрий Ризнык из донецкого «Шахтера». Все 3 голкипера попали в заявку на игру с Бельгией.

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.