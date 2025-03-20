Экс-игрок киевского Динамо продолжит карьеру в чемпионате Молдовы
Алексей Щебетун договорился о сотрудничестве с футбольным клубом «Зимбру»
Бывший футболист киевского «Динамо» Алексей Щебетун продолжит карьеру в чемпионате Молдовы – договорился о сотрудничестве с ФК «Зимбру».
«Футбольный клуб из Кишинева рад объявить о переходе бывшего игрока молодежной сборной Украины, который подписал контракт, действующий до 31.12.2026. Форвард присоединился к нашей команде в качестве свободного агента. Добро пожаловать в ФК «Зимбру», Алексей Щебетун! Желаем Вам больших успехов в нашей команде», – сообщили на официальном сайте клуба.
27-летний футболист выступал в Украине за киевское «Динамо», «Оболонь», запорожский «Металлург» и другие команды. Играл в чемпионатах Литвы и Казахстана. Последним местом работы Щебетуна был казахстанский «Кызылжар», где он провел 25 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
«Зимбру» выступает в Чемпионской группе, где занимает пятое место из шести команд. Клуб набрал один балл после двух туров. Следующий поединок «Зимбру» проведет 30 марта против «Спарты Селемет».
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