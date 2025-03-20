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  4. Экс-защитник сборной Украины отметил самого опасного игрока бельгийцев
Лига наций
20 марта 2025, 10:07 |
315
0

Экс-защитник сборной Украины отметил самого опасного игрока бельгийцев

Владимир Микитин считает, что в «автобус» украинцы не будут играть

20 марта 2025, 10:07 |
315
0
Экс-защитник сборной Украины отметил самого опасного игрока бельгийцев
ФК Заря. Владимир Микитин

Бывший защитник национальной сборной Украины Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто будет диктовать условия в первом поединке раунда плей-офф Лиги наций по футболу между сборными Украины и Бельгии, который состоится 20 марта в испанской Мурсии:

«В последнее время бельгийцы сбавили обороты, но они и в дальнейшем остаются грозной силой. Уверен, что пригодится им и возвращение ветеранов Куртуа, Де Брюйне, Лукаку и появление у руля авторитетного Руди Гарсии.

Бельгийские болельщики ожидают, что действия их сборной станут более сбалансированными.

Вот почему нашим ребятам надо быть настороже, в частности, позаботиться о нейтрализации Лукаку из итальянского «Наполи», который успевает не только забивать, но и отдавать результативные передачи.

Как по мне, мячом чаще будут владеть бельгийцы, однако не думаю, что украинцы, образно говоря, будут выстраивать какие-то автобусы у своих владений. Скорее всего, они будут встречать визави в среднем блоке и стараться благодаря умелому отбору остро контратаковать.

Конечно, обидно, что нам не помогут мобильный Мудрик и бомбардир Довбык. Однако, убежден, что у руководителя Сергея Реброва есть четкий план на игру, который позволит нивелировать сильные стороны бельгийцев и воспользоваться уязвимыми местами. Есть ощущение, что наши не проиграют и финальный свисток прозвучит при счете 1:1».

Ранее стала известна заявка сборной Украины на первую игру с Бельгией.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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