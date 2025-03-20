Попрощаются с легендой. Пять игроков Реала могут покинуть клуб летом

Руководство мадридского «Реала» планирует избавиться от тех игроков, которые не входят в планы тренерского штаба. Некоторые футболисты недовольны игровым временем и рассчитывают сменить клуб во время летнего трансферного окна.

Сообщается, что Фран Гарсия, Браим Диас, Арда Гюлер и Рейниер рассматривают уход из «Реала» в связи с высокой конкуренцией и непопаданием в стартовый состав.

Другая ситуация сложилась с легендарным хорватом Лукой Модричем – игроку исполнится в следующем сезоне 40 лет. Руководство «сливочных» пока не приняло окончательное решение о продлении контракта с футболистом. В клубе впечатлены результатами полузащитника, однако опасаются стремительного регресса из-за солидного возраста.

В текущем сезоне «Реал» набрал 60 баллов и занимает второе место в чемпионате Испании. Лидирует «Барселона» (60 очков), которая имеет лучшую разницу мячей и матч в запасе.