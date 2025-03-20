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  4. Попрощаются с легендой. Пять игроков Реала могут покинуть клуб летом
Испания
20 марта 2025, 10:14 |
342
1

Попрощаются с легендой. Пять игроков Реала могут покинуть клуб летом

Руководство мадридского клуба обеспокоено возрастом Луки Модрича

20 марта 2025, 10:14 |
342
1
Попрощаются с легендой. Пять игроков Реала могут покинуть клуб летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Руководство мадридского «Реала» планирует избавиться от тех игроков, которые не входят в планы тренерского штаба. Некоторые футболисты недовольны игровым временем и рассчитывают сменить клуб во время летнего трансферного окна.

Сообщается, что Фран Гарсия, Браим Диас, Арда Гюлер и Рейниер рассматривают уход из «Реала» в связи с высокой конкуренцией и непопаданием в стартовый состав.

Другая ситуация сложилась с легендарным хорватом Лукой Модричем – игроку исполнится в следующем сезоне 40 лет. Руководство «сливочных» пока не приняло окончательное решение о продлении контракта с футболистом. В клубе впечатлены результатами полузащитника, однако опасаются стремительного регресса из-за солидного возраста.

В текущем сезоне «Реал» набрал 60 баллов и занимает второе место в чемпионате Испании. Лидирует «Барселона» (60 очков), которая имеет лучшую разницу мячей и матч в запасе.

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Лука Модрич Фран Гарсия Браим Диас Арда Гюлер Рейниер Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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Комментарии 1
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Mark4854590
Модрича можна спокійно залишити ще на рік. Він важлива фігура і на полі і в роздягальні
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