СИДОРЧУК: «Это нонсенс, такого не может быть. Он поможет в игре с Бельгией»

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук оценил значимость Ильи Забарного в матчах против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций.

‒ Как вам форма Забарного?

‒ Трудно сказать – он пропустил довольно долгий промежуток времени, но те матчи, где он играл, были на топовом уровне.

‒ Сможет ли остановить нападение соперника?

‒ Считаю, что когда ты один играешь в защите, ты не можешь остановить всю сборную Бельгии. Это нонсенс, такого быть не может. Защищается вся команда. Илья будет одним из лидеров сборной в защите и серьезно нам поможет в этих матчах.

20 марта сборная Украины сыграет первый матч плей-офф против Бельгии за право играть в Лиге А. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Второй поединок состоится 23 марта в городе Генк.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой на первый матч против сборной Бельгии.