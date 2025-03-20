СИДОРЧУК: «Это нонсенс, такого не может быть. Он поможет в игре с Бельгией»
Сергей Сидорчук высоко оценил мастерство Ильи Забарного
Украинский полузащитник Сергей Сидорчук оценил значимость Ильи Забарного в матчах против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций.
‒ Как вам форма Забарного?
‒ Трудно сказать – он пропустил довольно долгий промежуток времени, но те матчи, где он играл, были на топовом уровне.
‒ Сможет ли остановить нападение соперника?
‒ Считаю, что когда ты один играешь в защите, ты не можешь остановить всю сборную Бельгии. Это нонсенс, такого быть не может. Защищается вся команда. Илья будет одним из лидеров сборной в защите и серьезно нам поможет в этих матчах.
20 марта сборная Украины сыграет первый матч плей-офф против Бельгии за право играть в Лиге А. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Второй поединок состоится 23 марта в городе Генк.
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой на первый матч против сборной Бельгии.
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