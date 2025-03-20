Тео НДИКА: «За сборную Франции я играл с Тчуамени, Салиба и Бадьяшилем»

24-летний французский защитник «Александрии» Тео Ндика Матам в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о своих дебютных матчах за украинскую команду, о своем чудесном голе в ворота «Оболони», а также поделился впечатлениями от игр за молодежную сборную Франции и ответил на другие вопросы.

– Тео, оцени начало своей карьеры в «Александрии»! Какие впечатления у тебя от первых матчей за новую команду?

– Если оценивать мой старт в клубе, первый месяц был непростым для меня. Потому что я 6 месяцев провел без команды высокого уровня. Было нелегко вернуться в ритм, почувствовать себя с мячом и, конечно, адаптироваться к команде и игровому плану. В результате я был очень расстроен, потому что мне не удалось показать настоящего Тео. Сейчас у меня не так много игрового времени, но за 25 минут я смог показать, что могу помочь команде, что могу добавить что-то своими качествами. И я продолжаю упорно тренироваться, чтобы иметь возможность получать больше игрового времени и быть еще лучше.

– Твой гол в ворота «Оболони» получился очень красивым! Какие эмоции испытал ты от такого гола?

– Спасибо, это приятно. Я почувствовал освобождение и облегчение. У меня были очень трудные 6-7 месяцев. А сам факт забитого гола – это как награда за то, что я не сдался, и значит, что я могу продолжать радоваться футболу. Меня уже поздравила вся команда, персонал, фанаты, мои бывшие одноклубники, моя семья и мои друзья, словом, все (смеется). Думаю, все были удивлены голом, который я забил, так что реакция была бурной. Было много реакции! (смеется).

– Такие голы отрабатываются на тренировках?

– Честно говоря, я не пытаюсь делать такие вещи на тренировках. Но иногда в конце тренировки я наношу несколько ударов с нападающими, чтобы сохранить это ощущение.

– Какие у тебя ожидания от следующих матчей «Александрии»?

– Я с нетерпением жду следующих игр, чтобы начать побеждать! В турнирной таблице нет ничего важнее побед. А лично мне, конечно, хотелось бы иметь больше игрового времени, но это зависит от тренера. Но что бы ни случилось, я всегда буду рядом, чтобы помочь команде и подбодрить ее! И я хочу больше забивать голов и делать больше результативных передач.

– Как думаешь, «Александрия» может стать чемпионом Украины?

– Лично я верю в это на 1000%. Это будет непросто, но вы должны верить в это. И я один из тех людей, которые в это верят!

– Занять место в топ-3 для «Александрии» является решаемой задачей в этом сезоне?

– Учитывая наши выступления, то, что мы показали на поле, и наш менталитет, я думаю, мы заслужили свое 2-е место. Что касается топ-3, то да, конечно! Я думаю, что рейтинги не врут.

– За время жизни в Украине, может, тебе уже понравилось что-то из украинской кухни?

– С тех пор как я приехал, я ем больше украинской еды, чем какой-либо другой. И, я думаю, что это очень вкусно! Но больше всего я люблю сырники! Это невероятно (смеется).

– Раньше ты играл за «Грассхоппер» и «Остенде». Какие самые яркие эмоции у тебя связаны с этими клубами?

– Я бы сказал, что больше всего я радовался в «Грассхоппере», когда нам удалось сохранить прописку в высшем дивизионе Швейцарии. Я до того момента никогда в жизни так не праздновал итог матча после победы вместе с командой и фанатами. Это был волшебный момент. А в «Остенде» я бы назвал свой первый полный год, потому что у нас был отличный сезон для клуба. Никто не ожидал, что мы окажемся на таком уровне. И нам удалось создать нечто сильное, выйдя в плей-офф и квалифицировавшись в еврокубки.

– Во Франции ты выступал за «Лион-2» и «Бург-ан-Бресс». С кем-то из знаменитых футболистов тебе удалось поиграть в этот период?

– В «Лионе» мне посчастливилось несколько раз тренироваться с первой командой. Я тренировался с игроками очень высокого уровня, такими как Мемфис Депай, Набиль Фекир, Уссем Ауар, Танги Ндомбеле, Ферлан Менди, Мусса Дембеле, Рафаэль, Бертран Траоре и многие другие. А иногда некоторые профессионалы выходили на поле с резервной командой, чтобы получить время, когда они возвращались после травмы. Так что это было невероятно.

– Ты на юношеском уровне играл за «Дижон» и «Лион». С кем-то из известных игроков ты вместе играл?

– В «Дижоне» я был очень маленьким. Из того состава есть, может быть, 2-3 футболиста, которые сегодня играют на высоком уровне, но они не очень известны. Но в «Лионе», да, я могу назвать Амина Гуири, Максанса Какре, Ленни Пинтора, Райана Шерки, Умара Соле, Пьера Калюлю.

– Также ты играл за молодежную сборную Франции. Аналогичный вопрос: с кем-то из мировых знаменитостей ты играл за одну команду?

– Да, мне также довелось играть с футболистами, которые сейчас находятся на высоком, даже очень высоком уровне. Например, Орельен Чуамени, Вильям Салиба, Бенуа Бадьяшиль, Ману Коне, Эван Ндика, Жан-Клер Тодибо. Я могу назвать еще много игроков, но все они относятся к поколению 2000 и 1999 годов.

– Какие это эмоции – защищать цвета сборной Франции?

– Это очень важно. Франция – футбольная страна, и возможность представлять страну перед семьей и друзьями – это всегда предмет гордости. Это уникальное чувство.

– Кто для тебя является лучшими французскими футболистами? С кого ты берешь пример, и кто для тебя является эталоном?

– Для меня лучшим французским игроком является Зидан. После него лучших французскими игроками для меня являются: Тьерри Анри, Франк Рибери, Карим Бензема, Антуан Гризманн, Поль Погба, Килиан Мбаппе. Но с личной точки зрения, я часто наблюдаю за Ферландом Менди и Тео Эрнандесом, когда они играют на своей позиции.

– Сборная Франции в Лиге наций сыграет с Хорватией. Что думаешь насчет этого противостояния?

– Я думаю, что Хорватия – это сборная, которая играет в красивый футбол. И она показывает это каждый раз во время чемпионатов мира и Евро. Но учитывая форму французских игроков, я думаю, что Франция выиграет эти два матча.

– А Украина будет играть с Бельгией. Какие твои мысли по поводу этих матчей Лиги наций?

– Бельгия сейчас переживает не лучшие времена. Они перестраиваются, но остаются Бельгией. У них есть лучшие игроки, выступающие за крупнейшие клубы мира, а также молодые игроки с большим талантом. У Украины все еще есть шанс, учитывая ситуацию в сборной Бельгии, которая все равно будет сложным соперников. Но я уверен в том, что Украина будет бороться на 100% и постарается выиграть эти матчи.