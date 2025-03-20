СИДОРЧУК: «У него есть все качества, чтобы закрыть эту позицию на 10 лет»

Украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук высказался об опорнике киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Владимире Бражко:

«Кто может закрыть позицию опорника в сборной на годы вперед? Вова Бражко! У него есть все предпосылки для того, чтобы закрывать эту позицию на десятилетия. Если быть честным, то еще мне нравится, как выглядел в УПЛ на этой позиции Николай Михайленко: ничего лишнего не делает, все правильно. Михайленко выглядит довольно органично в той игре, которую хочет видеть Шовковский.

Почему Бражко не вызвали в сборная? Наверное, потому что он сейчас не играет постоянно в «Динамо». Других причины не вижу. Точно уверен, что он со временем будет играть стабильно в национальной сборной. Но сейчас, может, уровень готовности или уровень игровых показателей Владимира не дотягивает и это не устраивает тренерский штаб».

Ранее Сергей Сидорчук объяснил, почему мало играет за «Вестерло».