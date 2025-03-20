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  4. СИДОРЧУК: «У него есть все качества, чтобы закрыть эту позицию на 10 лет»
Лига наций
20 марта 2025, 10:40 |
1571
0

СИДОРЧУК: «У него есть все качества, чтобы закрыть эту позицию на 10 лет»

Бывший полузащитник сборной Украины высказался о Владимире Бражко

20 марта 2025, 10:40 |
1571
0
СИДОРЧУК: «У него есть все качества, чтобы закрыть эту позицию на 10 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук высказался об опорнике киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Владимире Бражко:

«Кто может закрыть позицию опорника в сборной на годы вперед? Вова Бражко! У него есть все предпосылки для того, чтобы закрывать эту позицию на десятилетия. Если быть честным, то еще мне нравится, как выглядел в УПЛ на этой позиции Николай Михайленко: ничего лишнего не делает, все правильно. Михайленко выглядит довольно органично в той игре, которую хочет видеть Шовковский.

Почему Бражко не вызвали в сборная? Наверное, потому что он сейчас не играет постоянно в «Динамо». Других причины не вижу. Точно уверен, что он со временем будет играть стабильно в национальной сборной. Но сейчас, может, уровень готовности или уровень игровых показателей Владимира не дотягивает и это не устраивает тренерский штаб».

Ранее Сергей Сидорчук объяснил, почему мало играет за «Вестерло».

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Сергей Сидорчук Владимир Бражко сборная Украины по футболу Лига наций Николай Михайленко
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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