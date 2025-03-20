«Это 2 топовых чемпионата». Защитник Кривбасса назвал лиги своей мечты

Защитник «Кривбасса» Бакари Конате ответил на 10 футбольных вопросов.

– Как называют в команде?

– Бака или Кона.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– Сейчас это «Динамо», «Шахтер», «Полесье», а также «Александрия».

– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Английская Премьер-лига и испанская Ла Лига. Это два топовых чемпионата, лучшие в мире.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Пеп Гвардиола или Карло Анчелотти. Также Ганси Флик. Это топ-тренеры моей мечты. У них очень крутой футбольный интеллект и тактический подход. К тому же, их команды всегда демонстрируют высокие результаты.

– Любимый спортивный бренд?

– На первом месте для меня – SKIDAN. Технический партнер нашего Клуба.

– Любимая запрещенная еда или напиток?

– Я обожаю Пепси. Это напиток, который я очень люблю

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?

– На свою семью. Они сделали очень много для меня.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– Блин...

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– Мой первый европейский клуб – португальский «Вилаверденсе». Именно его форма – моя первая.

– За что любишь футбол, а что раздражает?

– Футбол люблю с детства. Я даже пропускал уроки, не ходил в школу из-за футбольных тренировок. Мечтаю реализовать себя как профессиональный футболист и иметь возможность помочь семье, близким, друзьям. Это очень важно для меня.