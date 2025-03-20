Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это 2 топовых чемпионата». Защитник Кривбасса назвал лиги своей мечты
Украина. Премьер лига
20 марта 2025, 09:12 |
227
0

«Это 2 топовых чемпионата». Защитник Кривбасса назвал лиги своей мечты

Бакари Конате ответил на 10 футбольных вопросов

20 марта 2025, 09:12 |
227
0
«Это 2 топовых чемпионата». Защитник Кривбасса назвал лиги своей мечты
ФК Кривбасс. Бакари Конате

Защитник «Кривбасса» Бакари Конате ответил на 10 футбольных вопросов.

– Как называют в команде?

– Бака или Кона.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– Сейчас это «Динамо», «Шахтер», «Полесье», а также «Александрия».

– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Английская Премьер-лига и испанская Ла Лига. Это два топовых чемпионата, лучшие в мире.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Пеп Гвардиола или Карло Анчелотти. Также Ганси Флик. Это топ-тренеры моей мечты. У них очень крутой футбольный интеллект и тактический подход. К тому же, их команды всегда демонстрируют высокие результаты.

– Любимый спортивный бренд?

– На первом месте для меня – SKIDAN. Технический партнер нашего Клуба.

– Любимая запрещенная еда или напиток?

– Я обожаю Пепси. Это напиток, который я очень люблю

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?

– На свою семью. Они сделали очень много для меня.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– Блин...

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– Мой первый европейский клуб – португальский «Вилаверденсе». Именно его форма – моя первая.

– За что любишь футбол, а что раздражает?

– Футбол люблю с детства. Я даже пропускал уроки, не ходил в школу из-за футбольных тренировок. Мечтаю реализовать себя как профессиональный футболист и иметь возможность помочь семье, близким, друзьям. Это очень важно для меня.

По теме:
Один из самых дорогих игроков мира отказал Гвардиоле. Он выбрал другой клуб
Черноморец получил отказ от двух кандидатов на пост главного тренера
Тео НДИКА: «За сборную Франции я играл с Тчуамени, Салиба и Бадьяшилем»
Бакари Конате Ханс-Дитер Флик Карло Анчелотти Пеп Гвардиола Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без звезды и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на игру с Бельгией
Футбол | 20 марта 2025, 09:36 4
Без звезды и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на игру с Бельгией
Без звезды и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на игру с Бельгией

В список не попали Артем Довбик и Валерий Бондарь

Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Футбол | 19 марта 2025, 12:46 1
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд

По слухам, португалец в составе мадридского «Реала» имеет шанс уехать на клубный чемпионат мира

Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Мир азарта | 19.03.2025, 18:20
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Экс-защитник сборной Украины отметил самого опасного игрока бельгийцев
Футбол | 20.03.2025, 10:07
Экс-защитник сборной Украины отметил самого опасного игрока бельгийцев
Экс-защитник сборной Украины отметил самого опасного игрока бельгийцев
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
Футбол | 19.03.2025, 18:57
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
19.03.2025, 00:29 9
Футбол
Легионер из английского клуба покинул лагерь сборной Украины. У него травма
Легионер из английского клуба покинул лагерь сборной Украины. У него травма
18.03.2025, 12:31 12
Футбол
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
19.03.2025, 09:34 1
Бокс
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
20.03.2025, 00:59 1
Футбол
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
20.03.2025, 02:20 13
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
19.03.2025, 15:29
Футбол
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
19.03.2025, 12:29 1
Футбол
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
18.03.2025, 16:23 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем