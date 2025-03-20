Бывший функционер МЮ ведет переговоры с Аль-Насром
Дэн Эшфорд работал с «красными дьяволами» всего 5 месяцев
Бывший спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшворт ведет переговоры с клубом «Аль-Наср».
Об этом сообщает инсайдер Джанлуиджи Лонгари.
«Красные дьяволы» стали последним клубом в карьере Эшворта. Он проработал там всего пять месяцев, после чего попал под сокращение штата. За разрыв контракта «Манчестер Юнайтед» выплатил ему 4,1 миллиона фунтов.
Ранее Эшворт также занимал аналогичную должность в «Ньюкасле».
В составе «Аль-Насра» выступают звездные игроки Криштиану Роналду и Садио Мане.
Раніше стало відомо, що Роналду сенсаційно повернеться до Європи.
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