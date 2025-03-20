Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший функционер МЮ ведет переговоры с Аль-Насром
Саудовская Аравия
20 марта 2025, 02:06 | Обновлено 20 марта 2025, 02:17
44
0

Бывший функционер МЮ ведет переговоры с Аль-Насром

Дэн Эшфорд работал с «красными дьяволами» всего 5 месяцев

20 марта 2025, 02:06 | Обновлено 20 марта 2025, 02:17
44
0
Бывший функционер МЮ ведет переговоры с Аль-Насром
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшворт ведет переговоры с клубом «Аль-Наср».

Об этом сообщает инсайдер Джанлуиджи Лонгари.

«Красные дьяволы» стали последним клубом в карьере Эшворта. Он проработал там всего пять месяцев, после чего попал под сокращение штата. За разрыв контракта «Манчестер Юнайтед» выплатил ему 4,1 миллиона фунтов.

Ранее Эшворт также занимал аналогичную должность в «Ньюкасле».

В составе «Аль-Насра» выступают звездные игроки Криштиану Роналду и Садио Мане.

Раніше стало відомо, що Роналду сенсаційно повернеться до Європи.

По теме:
В Бетисе хотят видеть Антони в следующем сезоне. МЮ это может не устроить
Топ-клуб АПЛ предложил 70 млн и суперзвезду за лучшего игрока мира
Гранд АПЛ хочет подписать Беллингема. Звезда Реала здесь ни при чем
Манчестер Юнайтед чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Александр Сильченко Источник: Sportitalia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров высказался о Мудрике и проблемах сборной с левым вингером
Футбол | 19 марта 2025, 19:49 34
Ребров высказался о Мудрике и проблемах сборной с левым вингером
Ребров высказался о Мудрике и проблемах сборной с левым вингером

Тренер надеется на скорое возвращение игрока

ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
Футбол | 19 марта 2025, 15:29 0
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?

Виталий Вернидуб будет совмещать работу в Кривбассе и молодежной сборной Украины

Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Бокс | 19.03.2025, 08:03
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Назван лучший футболист в истории без Золотого мяча. Анри – 2-й. Кто лидер?
Футбол | 20.03.2025, 01:54
Назван лучший футболист в истории без Золотого мяча. Анри – 2-й. Кто лидер?
Назван лучший футболист в истории без Золотого мяча. Анри – 2-й. Кто лидер?
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
Футбол | 19.03.2025, 22:40
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
18.03.2025, 16:23 27
Футбол
Усик впервые отреагировал на приказ от WBO и назвал следующего соперника
Усик впервые отреагировал на приказ от WBO и назвал следующего соперника
18.03.2025, 10:25
Бокс
Дерзкое решение. Известный биатлонист выступит на турнире по лыжным гонкам
Дерзкое решение. Известный биатлонист выступит на турнире по лыжным гонкам
18.03.2025, 22:28 3
Биатлон
«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной
«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной
18.03.2025, 23:19 3
Футбол
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
19.03.2025, 18:20
Мир азарта
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
18.03.2025, 18:48 2
Футбол
ВИДЕО. Усику присудили ученую степень. В сети возмущены таким решением
ВИДЕО. Усику присудили ученую степень. В сети возмущены таким решением
18.03.2025, 15:23 25
Бокс
Никакой уверенности. 3 суперзвезды решили покинуть английский гранд
Никакой уверенности. 3 суперзвезды решили покинуть английский гранд
18.03.2025, 12:26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем