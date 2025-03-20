Бывший функционер МЮ ведет переговоры с Аль-Насром

Бывший спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшворт ведет переговоры с клубом «Аль-Наср».

Об этом сообщает инсайдер Джанлуиджи Лонгари.

«Красные дьяволы» стали последним клубом в карьере Эшворта. Он проработал там всего пять месяцев, после чего попал под сокращение штата. За разрыв контракта «Манчестер Юнайтед» выплатил ему 4,1 миллиона фунтов.

Ранее Эшворт также занимал аналогичную должность в «Ньюкасле».

В составе «Аль-Насра» выступают звездные игроки Криштиану Роналду и Садио Мане.

Раніше стало відомо, що Роналду сенсаційно повернеться до Європи.