Форвард донецкого Шахтера Лассина Траоре тренируется в составе сборной Буркина-Фасо.

В мартовском международном окне команда проведет два матча квалификации чемпионата мира 2026.

21 марта Буркина-Фасо встретится с Джибути, а 24 марта сыграет против Гвинеи-Бисау. Оба поединка начнутся в 18:00 по Киеву.

ФОТО. Лассина Траоре готовится сыграть за сборную Буркина-Фасо