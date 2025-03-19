Чемпионат мира19 марта 2025, 23:30 | Обновлено 19 марта 2025, 23:46
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ФОТО. Лассина Траоре готовится сыграть за сборную Буркина-Фасо
Форвард Шахтера может провести два матчах квалификации ЧМ-2026
19 марта 2025, 23:30 | Обновлено 19 марта 2025, 23:46
138
0
Форвард донецкого Шахтера Лассина Траоре тренируется в составе сборной Буркина-Фасо.
В мартовском международном окне команда проведет два матча квалификации чемпионата мира 2026.
21 марта Буркина-Фасо встретится с Джибути, а 24 марта сыграет против Гвинеи-Бисау. Оба поединка начнутся в 18:00 по Киеву.
ФОТО. Лассина Траоре готовится сыграть за сборную Буркина-Фасо
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