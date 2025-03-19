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Лига наций
19 марта 2025, 22:54 | Обновлено 19 марта 2025, 23:49
123
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Идет война, и людям нужно дать что-нибудь положительное»

Игрок сборной Украины поделился мыслями о матче с Бельгией

19 марта 2025, 22:54 | Обновлено 19 марта 2025, 23:49
123
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Идет война, и людям нужно дать что-нибудь положительное»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Ключевой игрок сборной Украины Илья Забарный прокомментировал предстоящий матч со сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций. Защитник отметил важность противостояния.

«Все понимают, что это важный матч. Давно не было игр, и для каждого футболиста это не просто поединок, а ты выходишь и демонстрируешь всему миру силу Украины, украинцев.

Тем более, все знают, какая сейчас ситуация – идет война, и людям нужно дать что-то положительное. Попробуем это дать. Важно сейчас выходить и показывать все, что мы можем. Знаю, что от нас зависит многое, и мы можем дать многое», – сказал Забарный.

Первая встреча состоится 20 марта в 21:45. Ответный матч запланирован на 23 марта, начало в то же время.

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Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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