Илья ЗАБАРНЫЙ: «Идет война, и людям нужно дать что-нибудь положительное»

Ключевой игрок сборной Украины Илья Забарный прокомментировал предстоящий матч со сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций. Защитник отметил важность противостояния.

«Все понимают, что это важный матч. Давно не было игр, и для каждого футболиста это не просто поединок, а ты выходишь и демонстрируешь всему миру силу Украины, украинцев.

Тем более, все знают, какая сейчас ситуация – идет война, и людям нужно дать что-то положительное. Попробуем это дать. Важно сейчас выходить и показывать все, что мы можем. Знаю, что от нас зависит многое, и мы можем дать многое», – сказал Забарный.

Первая встреча состоится 20 марта в 21:45. Ответный матч запланирован на 23 марта, начало в то же время.