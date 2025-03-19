ОФИЦИАЛЬНО. Колос представил Сидорова в статусе арендованного форварда

Клуб Колос официально представил центрального нападающего Алексея Сидорова в качестве игрока команды.

В матче «ЛНЗ» – «Колос» за команду из Ковалевки дебютировал форвард, который арендован у «Металлиста 1925» до конца текущего сезона.

23-летний Алексея Сидоров (дата рождения – 07.06.2001) имеет рост – 186 см, вес – 84 кг.

Алексей - воспитанник академии донецкого "Шахтера", играл за юниорские команды: мариупольскую "Азовсталь-2", донецкий "Шахтер", харьковский "Металлист" и запорожский "Металлург".

На профессиональном уровне выступал за запорожский "Металлург". За юношескую команду провел 24 матча, в которых забил 15 мячей. За основной состав сыграл в 74 матчах и отличился 30-ю голами.

Летом 2023 года подписал контракт с клубом «Металлист 1925», за который сыграл 41 матч – забил 4 гола и сделал 4 голевых передачи.