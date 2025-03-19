ОФИЦИАЛЬНО. Колос для усиления в защите взял свободного агента

К «Колосу» в качестве свободного агента присоединился Тимофей Сухарь, левый защитник, который может сыграть и на правом фланге.

Контракт футболиста с «Колосом» рассчитан до завершения нынешнего сезона. 26-летний игрок (дата рождения – 04.02.1999) имеет рост – 182 см, вес – 78 кг.

Тимофей – воспитанник ДЮСШ «УФК Днепр», игравший за юношеские и молодежные команды «Днепра». Был в структуре луганской «Зари».

Летом 2023 года подписал контракт со львовскими «Карпатами» и помог команде получить пропуск в УПЛ. Провел за бело-зеленых 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу.

Вызывался Александром Петраковым в юношеские сборные Украины (U-17, U-19 и U-20). В Колосе пожелали Тимофею достойно проявить себя в клубе.