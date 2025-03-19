ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Мариуполя трудоустроился в любительском клубе

Бывший главный тренер «Мариуполя» Олег Красноперов возглавил любительский коллектив. Специалист приступил к работе в «Днестре» Залещики.

Новоиспеченный наставник уже успел провести первую встречу с футболистами, где рассказывал о собственном стиле игры. Информацию о контракте с тренером клуб не разглашает.

Последним место работы Красноперова был клуб ФСК «Мариуполь», который может объединиться с любительской командой «Феникс» Подмонастырь.

Интересно, что раньше в «Днестре» работали Олег Шелаев и Руслан Костышин.