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19 марта 2025, 22:38 | Обновлено 19 марта 2025, 22:48
304
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Мариуполя трудоустроился в любительском клубе

Олег Красноперов стал новым тренером «Днестра» Залещики

19 марта 2025, 22:38 | Обновлено 19 марта 2025, 22:48
304
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Мариуполя трудоустроился в любительском клубе
ФСК Мариуполь. Олег Красноперов

Бывший главный тренер «Мариуполя» Олег Красноперов возглавил любительский коллектив. Специалист приступил к работе в «Днестре» Залещики.

Новоиспеченный наставник уже успел провести первую встречу с футболистами, где рассказывал о собственном стиле игры. Информацию о контракте с тренером клуб не разглашает.

Последним место работы Красноперова был клуб ФСК «Мариуполь», который может объединиться с любительской командой «Феникс» Подмонастырь.

Интересно, что раньше в «Днестре» работали Олег Шелаев и Руслан Костышин.

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Олег Красноперов Днестр Залещики аматорский футбол ФСК Мариуполь
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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