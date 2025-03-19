ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Мариуполя трудоустроился в любительском клубе
Олег Красноперов стал новым тренером «Днестра» Залещики
Бывший главный тренер «Мариуполя» Олег Красноперов возглавил любительский коллектив. Специалист приступил к работе в «Днестре» Залещики.
Новоиспеченный наставник уже успел провести первую встречу с футболистами, где рассказывал о собственном стиле игры. Информацию о контракте с тренером клуб не разглашает.
Последним место работы Красноперова был клуб ФСК «Мариуполь», который может объединиться с любительской командой «Феникс» Подмонастырь.
Интересно, что раньше в «Днестре» работали Олег Шелаев и Руслан Костышин.
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