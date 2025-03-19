Игрок Динамо и сборной Украины назвал самый странный матч в карьере

Хавбек Динамо и сборной Украины Владимир Бражко назвал самый странный матч в своей карьере, выделив игру против школьников на сборе киевлян.

«Самый странный матч? На сборах Динамо играли против школьной команды. Так нам сказали. Два года назад в Австрии. Там приехали ребята со школы, мы еще их, кажется, ждали».

«Конечно, выиграли», – сказал Бражко.