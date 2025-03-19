Украина. Премьер лига19 марта 2025, 18:15 |
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Игрок Динамо и сборной Украины назвал самый странный матч в карьере
Бражко играл против школьной команды
19 марта 2025, 18:15 |
1291
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Хавбек Динамо и сборной Украины Владимир Бражко назвал самый странный матч в своей карьере, выделив игру против школьников на сборе киевлян.
«Самый странный матч? На сборах Динамо играли против школьной команды. Так нам сказали. Два года назад в Австрии. Там приехали ребята со школы, мы еще их, кажется, ждали».
«Конечно, выиграли», – сказал Бражко.
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Комментарии 3
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ну теперь понятно и обьяснимо последнее место в лиге европы
Показать Скрыть 1 ответ
Та це або Бражко меле херню або автор придумав, щоб читали. Щоб люди не гуляли, повторяли алфавіт.
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