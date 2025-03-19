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  4. Игрок Динамо и сборной Украины назвал самый странный матч в карьере
Украина. Премьер лига
19 марта 2025, 18:15 |
1291
3

Игрок Динамо и сборной Украины назвал самый странный матч в карьере

Бражко играл против школьной команды

19 марта 2025, 18:15 |
1291
3
Игрок Динамо и сборной Украины назвал самый странный матч в карьере
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Хавбек Динамо и сборной Украины Владимир Бражко назвал самый странный матч в своей карьере, выделив игру против школьников на сборе киевлян.

«Самый странный матч? На сборах Динамо играли против школьной команды. Так нам сказали. Два года назад в Австрии. Там приехали ребята со школы, мы еще их, кажется, ждали».

«Конечно, выиграли», – сказал Бражко.

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Динамо Киев Владимир Бражко Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Комментарии 3
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umnuy2
ну теперь понятно и обьяснимо последнее место в лиге европы
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didora
Та це або Бражко меле херню або автор придумав, щоб читали. Щоб люди не гуляли, повторяли алфавіт.
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