Игроки известного клуба УПЛ против увольнения тренера. Готовы идти на бунт

Одесский «Черноморец» отложил увольнение главного тренера Александра Бабича, сообщает издание UA-Футбол.

По информации источника, на следующий день после поражения от «Ингульца» (0:1) состоялась встреча главного тренера «моряков» с руководством клуба, на которой, как ожидалось, и должны были уволить Бабича. Тем не менее, пока коуч сохранил свою работу.

Отмечается, что футболисты «Черноморца» выступают категорически против увольнения Александра Бабича и даже готовы отстаивать своего наставника перед боссами одесского клуба.

После 21 тура УПЛ «Черноморец» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.