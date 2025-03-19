Игроки известного клуба УПЛ против увольнения тренера. Готовы идти на бунт
Боссам «Черноморца» будет нелегко избавиться от Александра Бабича
Одесский «Черноморец» отложил увольнение главного тренера Александра Бабича, сообщает издание UA-Футбол.
По информации источника, на следующий день после поражения от «Ингульца» (0:1) состоялась встреча главного тренера «моряков» с руководством клуба, на которой, как ожидалось, и должны были уволить Бабича. Тем не менее, пока коуч сохранил свою работу.
Отмечается, что футболисты «Черноморца» выступают категорически против увольнения Александра Бабича и даже готовы отстаивать своего наставника перед боссами одесского клуба.
После 21 тура УПЛ «Черноморец» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.
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