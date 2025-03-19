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Украина. Премьер лига
19 марта 2025, 18:05 |
2198
0

Игроки известного клуба УПЛ против увольнения тренера. Готовы идти на бунт

Боссам «Черноморца» будет нелегко избавиться от Александра Бабича

19 марта 2025, 18:05 |
2198
0
Игроки известного клуба УПЛ против увольнения тренера. Готовы идти на бунт
UA-Футбол. Александр Бабич

Одесский «Черноморец» отложил увольнение главного тренера Александра Бабича, сообщает издание UA-Футбол.

По информации источника, на следующий день после поражения от «Ингульца» (0:1) состоялась встреча главного тренера «моряков» с руководством клуба, на которой, как ожидалось, и должны были уволить Бабича. Тем не менее, пока коуч сохранил свою работу.

Отмечается, что футболисты «Черноморца» выступают категорически против увольнения Александра Бабича и даже готовы отстаивать своего наставника перед боссами одесского клуба.

После 21 тура УПЛ «Черноморец» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.

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Александр Бабич Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Дмитрий Вус Источник: UA-Football
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