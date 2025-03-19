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Испания
19 марта 2025, 17:11 | Обновлено 19 марта 2025, 17:13
461
0

ФОТО. У Реала действительно самый тяжелый календарь. Ла Лига дала ответ

Некуда ставить матчи мадридцев

19 марта 2025, 17:11 | Обновлено 19 марта 2025, 17:13
461
0
ФОТО. У Реала действительно самый тяжелый календарь. Ла Лига дала ответ
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам скандала в матче Реала и Вильярреала, когда мадридский клуб получил меньше 72 часов на отдых после игры Лиги чемпионов с Атлетико, был проанализирован календарь команды Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне было уже 16 случаев, когда Реал проводил матч, не получив 72 часа на отдых. Это рекордный показатель в топ-5 чемпионатах Европы.

Вместе с Реалом такое же количество случаев, когда между матчами было меньше трех дней, у Бетиса.

В топ-5 входят Тоттенхэм (15 случаев), Реал Сосьедад (13) и Хайденхайм (13). У Барселоны 12 таких случаев, а у Атлетико – 10.

Ранее Карло Анчелотти пообещал, что команда больше не выйдет на поле, если между матчами будет меньше 72 часов.

В Ла Лиге сообщили, что не ведут работу конкретно против Реала, а расписание связано с тем, что у мадридцев много матчей еврокубков, а также есть Кубок Испании.

При этом Ла Лига старается сделать так, чтобы матчи Реала, Барселоны и Атлетико не играли в один день и собирали по отдельности больше телевизионных рейтингов.

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти Андрей Лунин
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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