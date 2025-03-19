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Украина. Премьер лига
19 марта 2025, 16:16 |
118
0

Оболонь – Эпицентр – 3:2. Видео голов и обзор матча

Представители УПЛ и Первой лиги сыграли контрольный матч

19 марта 2025, 16:16 |
118
0
Оболонь – Эпицентр – 3:2. Видео голов и обзор матча
ФК Оболонь

В чемпионате УПЛ продолжается пауза, связанная с матчами сборных. Для поддержания игровой формы команды проводят контрольные матчи. «Оболонь» сыграла с «Эпицентром», который продолжает подготовку ко второй части сезона.

«Оболонь» вышла вперед на 9-й минуте. Автором первого забитого мяча в матче стал Василий Курко. На 23-й минуте Андрей Ломницкий увеличил преимущество киевского клуба, но Андрей Липовуз практически сразу один мяч отыграл. После перерыва команды обменялись забитыми мячами. На гол Ростислава Таранухи «Эпицентр» ответил точным ударом Максима Процива.

Контрольный матч. 18 марта

«Оболонь» – «Эпицентр» – 3:2

Голы: Курко, 9, Ломницкий, 23, Тарануха, 51 – Липовуз, 24, Процив, 60

Состав «Оболони» (1 тайм): Рыбка, Стасюк, Ломницкий, Приймак, Грисьо, Мороз, Курко, Бычек, Черненко, Суханов, Теслюк

Состав «Оболони» (2 тайм): Федоривский, Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Приймак, Близниченко, Груша, Тарануха, Князев, Бычек

Состав «Эпицентра»: Билык (Жмурко, 61), Климец (Ляшенко, 58), Савчук (Полюлях, 58), Мороз (Григоращук, 46), Танчик (Крыстин В., 58), Липовуз (Запорожец, 58), Миронюк, Бендера (Процив, 58), Крыстин С., Беженар (Кравчук, 58), Демченко.

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
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