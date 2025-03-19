«Семейная ситуация очень влияет на Довбика» – Николини объяснил всей Италии

Бывший ассистент главного тренера и спортивного директора «Шахтера» Карло Николини пообщался с итальянскими журналистами, объяснив тем, а также болельщикам Серии А, почему в адрес украинского форварда «Ромы» в последнее время столь много критики, которую специалист считает незаслуженной.

«Довбик – выдающийся футболист, он доказал это в Украине, затем в Испании, а теперь и в Италии, где он уже забил 15 мячей. Я думаю, что критика, высказанная в его адрес в Риме, связана с двумя основными факторами: стоимостью трансфера, возможно, слишком высокой и, следовательно, ставшей источником высоких ожиданий, и техническими трудностями команды, которая прошла через смену тренера и обрела свою индивидуальность только во второй половине сезона. Это неизбежно повлияло на его игру».

«Семейный вопрос также имеет огромное значение. Я хорошо знаю Украину, ее людей, и могу вас заверить, что для такого парня, как Довбик, просыпаться каждый день со страхом, что с его близкими что-то может случиться, – это постоянная и разрушительная мысль».

«Я думаю, он взорвется, потому что в Европе мало нападающих с такими характеристиками. Он сменил три страны за три года, он всегда умел самоутверждаться. Когда я видел его в «Днепре», это была команда одного человека, он боролся за каждый мяч. Я не думаю, что он «смягчился» сразу. У него другой характер, чем тот, который он, возможно, иногда демонстрировал в Риме. Это просто трудный момент, он пройдет. Нам нужно доверять ему, и вы увидите, из чего он сделан», – цитирует слова Николини Giallorossi.net со ссылкой на Retesport 104.2 FM.

В текущем сезоне Довбик провел 38 матчей за «Рому», забив 15 мячей и отдав 4 результативные передачи.