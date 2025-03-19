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  4. «Семейная ситуация очень влияет на Довбика» – Николини объяснил всей Италии
Италия
19 марта 2025, 16:18 |
2265
4

«Семейная ситуация очень влияет на Довбика» – Николини объяснил всей Италии

Экс-тренер «Шахтера» предлагает дать украинскому форварду «Ромы» время

19 марта 2025, 16:18 |
2265
4
«Семейная ситуация очень влияет на Довбика» – Николини объяснил всей Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший ассистент главного тренера и спортивного директора «Шахтера» Карло Николини пообщался с итальянскими журналистами, объяснив тем, а также болельщикам Серии А, почему в адрес украинского форварда «Ромы» в последнее время столь много критики, которую специалист считает незаслуженной.

«Довбик – выдающийся футболист, он доказал это в Украине, затем в Испании, а теперь и в Италии, где он уже забил 15 мячей. Я думаю, что критика, высказанная в его адрес в Риме, связана с двумя основными факторами: стоимостью трансфера, возможно, слишком высокой и, следовательно, ставшей источником высоких ожиданий, и техническими трудностями команды, которая прошла через смену тренера и обрела свою индивидуальность только во второй половине сезона. Это неизбежно повлияло на его игру».

«Семейный вопрос также имеет огромное значение. Я хорошо знаю Украину, ее людей, и могу вас заверить, что для такого парня, как Довбик, просыпаться каждый день со страхом, что с его близкими что-то может случиться, – это постоянная и разрушительная мысль».

«Я думаю, он взорвется, потому что в Европе мало нападающих с такими характеристиками. Он сменил три страны за три года, он всегда умел самоутверждаться. Когда я видел его в «Днепре», это была команда одного человека, он боролся за каждый мяч. Я не думаю, что он «смягчился» сразу. У него другой характер, чем тот, который он, возможно, иногда демонстрировал в Риме. Это просто трудный момент, он пройдет. Нам нужно доверять ему, и вы увидите, из чего он сделан», – цитирует слова Николини Giallorossi.net со ссылкой на Retesport 104.2 FM.

В текущем сезоне Довбик провел 38 матчей за «Рому», забив 15 мячей и отдав 4 результативные передачи.

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Карло Николини Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Алексей Сливченко Источник: Giallorossi.net
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Комментарии 4
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Alex
Эти 15 голов в Роме - отличный результат. Была бы у Ромы полузащита типа Хави - Иньеста, которая в каждом матче создаёт для нападающего десяток хороших моментов, можно было бы в чём-то его упрекать. А пока полузащита выглядит хуже, чем полузащита прошлогодней Вероны. И цена Довбика вполне адекватна, особенно на фоне АПЛ, где таких игроков за 30-100 лям несколько десятков каждый сезон и из них максимум треть показывает результат на уровне как у Артёма или выше.
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0
Octopus
Еще один адвокат Довбика, о котором Довбик не просил. Оставьте его в покое, пока в Роме Раньери у Довбика все хорошо, он как родственник футболистам.
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0
Victor673256ua
Вболівальники Роми більшого очікували від найкращого бомбардира Ла Ліги. Але показник Довбика у 15 м'ячів досить пристойний
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0
Dimaryz81
Та ну, а что когда в Испании играл год назад , ситуация в Украине была другой?
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-1
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