Металлист 1925 – Локомотив – 2:1. Видео голов и обзор матча

«Металлист 1925» и «Локомотив» проводят учебно-тренировочные сборы перед возобновлением чемпионата. Команды сыграли контрольный поединок.

«Металлист 1925» открыл счет уже на 7-й минуте поединка. Автором забитого мяча стал Вячеслав Чурко. «Локомотив» отыгрался через 30 минут благодаря голу Максима Майтака.

Во втором тайме подопечным Патрика ван Леувена удалось склонить чашу весов на свою сторону. На 61-й минуте Ари Моура реализовал пенальти и принес «Металлисту 1925» победу.

Контрольный матч. 18 марта. с. Счастливое

«Металлист 1925» – «Локомотив» – 2:1

Голы: Чурко 7, Ари Моура 61 (пен) – Майтак 37

«Металлист 1925»: Варакута (Мозиль 46), Капинус (Смитюх 66), Имереков (к) (Кондратюк 66), Снурницын (Сабиев 66), Кравец (Черноморец 66), Мафвента (Король 66), Ари Моура (Карпизин 66), Юрченко (Нагнойный 66), Чурко (Панченко 66), Борячук (Педро Артур 66), Мба (Стень 66).

«Локомотив»: Белименко, Ярмак, Мячин, Васько, Назаренко, Багрий, Мордас, Пятибрат, Майтак, Романчук, Пуды.

Видео голов и обзор матча