Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона хочет подписать суперзвезду из Мадрида. Предлагают обмен на Гави
Испания
19 марта 2025, 17:03 |
768
0

Барселона хочет подписать суперзвезду из Мадрида. Предлагают обмен на Гави

Хулиан Альварес может покинуть «Атлетико» всего через год после перехода в клуб

19 марта 2025, 17:03 |
768
0
Барселона хочет подписать суперзвезду из Мадрида. Предлагают обмен на Гави
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» готовы предложить «матрасникам» обменять 25-летнего футболиста на двух своих игроков: Гави и Феррана Торреса. Таким образом клуб пытается уменьшить стоимость потенциального трансфера.

В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 23 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хулиан Альварес разочаровался в проекте «Атлетико».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вратарь Шахтера перешел в команду из Казахстана
Новый тренер Трабзонспора одобрил летнюю покупку хавбека Шахтера
«Подарите уже его кому-нибудь». Реакция фанов на возможный трансфер Мудрика
Хулиан Альварес Ферран Торрес Гави Барселона Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Футбол | 19 марта 2025, 06:09 0
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия

20 марта, в 21:45 пройдет первый поединок противостояния

Виктор СКРИПНИК: «Судаков недоволен тем, что его передерживают в Шахтере»
Футбол | 19 марта 2025, 12:17 9
Виктор СКРИПНИК: «Судаков недоволен тем, что его передерживают в Шахтере»
Виктор СКРИПНИК: «Судаков недоволен тем, что его передерживают в Шахтере»

Украинский тренер оценил перспективы полузащитника донецкого клуба

ОФИЦИАЛЬНО. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Кто соперники?
Футбол | 19.03.2025, 15:48
ОФИЦИАЛЬНО. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Кто соперники?
ОФИЦИАЛЬНО. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Кто соперники?
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Мир азарта | 18.03.2025, 18:29
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Бокс | 19.03.2025, 09:34
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГВОЗДИК – о бое Усика с мексиканцем: «Здесь может произойти все что угодно»
ГВОЗДИК – о бое Усика с мексиканцем: «Здесь может произойти все что угодно»
17.03.2025, 20:45 1
Бокс
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
17.03.2025, 21:40 23
Футбол
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
18.03.2025, 08:22 6
Бокс
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
18.03.2025, 18:48 1
Футбол
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
18.03.2025, 16:23 27
Футбол
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
18.03.2025, 09:09 1
Бокс
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
18.03.2025, 09:33 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем