Барселона хочет подписать суперзвезду из Мадрида. Предлагают обмен на Гави

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» готовы предложить «матрасникам» обменять 25-летнего футболиста на двух своих игроков: Гави и Феррана Торреса. Таким образом клуб пытается уменьшить стоимость потенциального трансфера.

В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 23 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хулиан Альварес разочаровался в проекте «Атлетико».