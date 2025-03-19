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Англия
19 марта 2025, 15:16 |
969
0

«Подарите уже его кому-нибудь». Реакция фанов на возможный трансфер Мудрика

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может перейти в «Байер»

19 марта 2025, 15:16 |
969
0
«Подарите уже его кому-нибудь». Реакция фанов на возможный трансфер Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Немецкий «Байер» заинтересовался вингером «Челси» и сборной Украины Михаилом Мудриком. По сообщениям СМИ, главный тренер «Байера» Хаби Алонсо одобрил трансфер Михаила. «Челси» не против дать Мудрику шанс проявить себя в аренде, но вариант продажи не рассматривается.

Однако есть одна проблема. Тест на допинг, сданный Мудриком, показал положительный результат. Решение о возможной дисквалификации и ее сроках пока не принято. Мудрик временно отстранен от футбола и тренировок с «Челси».

Burevestnik: Купят на перспективу: через 4 года будет играть.

Dysear: Для начала должны официально сообщить, что вторая проба негативна, а то не думаю что Байер будет интересоваться игроком, который может быть отодвинут от футбола на несколько лет.

Play Games: Я думаю, не будет 4 года бан. Это слишком жестоко. Может, уменьшают до 2. Уже полгода прошло. И еще немного и Миша снова заиграет. Может быть.

VOLODYMYR: Мутна какая-нибудь хистори, накажите уже, или пусть парень играет, а не молчите.

GВ: Думаю Байер идеально подойдет для Мудрика.

myroslavmail: да, а что там с ним когда там уже эта вторая проба? он тупо исчез и все, на сколько, почему?

Serhii Riabokrys: Уже сказали, что оглашение результатов пробы Б есть на рассмотрение потерпевшей стороны. То есть сторона Михаила имеет право требовать не разглашать результаты. Обязательным является лишь оглашение окончательного решения, о котором сейчас и идут переговоры, или «процесс», где именно определяется срок дисквалификации. Очевидно, что сторона Михаила пытается предоставить какие-то доказательства непреднамеренного попадания вещества в организм и тем самым сократить сроки. Потому и молчат. Потому что процесс закрыт.

Sasha Sasho: Подарите уже его кому-нибудь.

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Михаил Мудрик Челси Байер допинг трансферы чемпионат Англии по футболу реакция болельщиков реакция читателей Sport.ua
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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